Джей Ло показала підрослих дітей — фото

Американська співачка Дженніфер Лопес із сином Максом. Фото: instagram.com/jlo

Співачка та акторка Дженніфер Лопес на тлі чуток про розлучення із Беном Аффлеком приводить час із дітьми одна. Зірка зачарувала шанувальників сімейними кадрами.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Дженніфер Лопес вперше за довгий час показала своїх підрослих дітей. На сімейних кадрах співачка позує на зі своїми 16-річними близнюками Максом та Еммою, яких вона народила від колишнього чоловіка Марка Ентоні.

"Все моє серце", — підписала вона знімки.

Поки співачка проводить час із дітьми, Бен Аффлек вирішує робочі моменти в іншій частині країни — Лос-Анджелесі. Подружжя вже довгий час не бачили разом.

Американська співачка Дженніфер Лопес із Еммою. Фото: instagram.com/jlo

Архівне фото дітей Дженіфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, Джей Ло відсвяткувала 55-річчя в стилі серіалу "Бріджертони". А також Бен Аффлек придбав собі шикарний маєток.