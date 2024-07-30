Джей Ло показала підрослих дітей — фото

Джей Ло проводить час із дорослими дітьми без Бена Аффлека
Співачка та акторка Дженніфер Лопес на тлі чуток про розлучення із Беном Аффлеком приводить час із дітьми одна. Зірка зачарувала шанувальників сімейними кадрами.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Джей Ло із родиною
Дженніфер Лопес вперше за довгий час показала своїх підрослих дітей. На сімейних кадрах співачка позує на зі своїми 16-річними близнюками Максом та Еммою, яких вона народила від колишнього чоловіка Марка Ентоні.
"Все моє серце", — підписала вона знімки.
Поки співачка проводить час із дітьми, Бен Аффлек вирішує робочі моменти в іншій частині країни — Лос-Анджелесі. Подружжя вже довгий час не бачили разом.
Нагадаємо, Джей Ло відсвяткувала 55-річчя в стилі серіалу "Бріджертони". А також Бен Аффлек придбав собі шикарний маєток.
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