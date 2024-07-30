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Джей Ло проводить час із дорослими дітьми без Бена Аффлека

30 липня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Джей Ло показала підрослих дітей — фото
Американська співачка Дженніфер Лопес із сином Максом. Фото: instagram.com/jlo
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Співачка та акторка Дженніфер Лопес на тлі чуток про розлучення із Беном Аффлеком приводить час із дітьми одна. Зірка зачарувала шанувальників сімейними кадрами.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Дженніфер Лопес вперше за довгий час показала своїх підрослих дітей. На сімейних кадрах співачка позує на зі своїми 16-річними близнюками Максом та Еммою, яких вона народила від колишнього чоловіка Марка Ентоні.

"Все моє серце", — підписала вона знімки.

Поки співачка проводить час із дітьми, Бен Аффлек вирішує робочі моменти в іншій частині країни — Лос-Анджелесі. Подружжя вже довгий час не бачили разом.

Джей Ло знову одна
Американська співачка Дженніфер Лопес із Еммою. Фото: instagram.com/jlo
Джей Ло відпочиває із дітьми
Архівне фото дітей Дженіфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Нагадаємо, Джей Ло відсвяткувала 55-річчя в стилі серіалу "Бріджертони".  А також Бен Аффлек придбав собі шикарний маєток.

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