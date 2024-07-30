Джей Ло показала подросших детей — фото

Джей Ло проводит время со взрослыми детьми без Бена Аффлека
Певица и актриса Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком приводит время с детьми одна. Звезда очаровала поклонников семейными кадрами.
Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Джей Ло с семьей
Дженнифер Лопес впервые за долгое время показала своих подросших детей. На семейных кадрах певица позирует со своими 16-летними близнецами Максом и Эммой, которых она родила от бывшего мужа Марка Энтони.
"Все мое сердце", — подписала она снимки.
Пока певица проводит время с детьми, Бен Аффлек решает рабочие моменты в другой части страны — Лос-Анджелесе. Супругов уже долгое время не видели вместе.
Напомним, Джей Ло отпраздновала 55-летие в стиле сериала "Бриджертоны". А также Бен Аффлек приобрел себе шикарное поместье.
Читайте Новини.LIVE!