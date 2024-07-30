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Джей Ло проводит время со взрослыми детьми без Бена Аффлека

30 июля 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Джей Ло показала подросших детей — фото
Американская певица Дженнифер Лопес с сыном Максом. Фото: instagram.com/jlo
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Певица и актриса Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком приводит время с детьми одна. Звезда очаровала поклонников семейными кадрами.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Джей Ло с семьей

Дженнифер Лопес впервые за долгое время показала своих подросших детей. На семейных кадрах певица позирует со своими 16-летними близнецами Максом и Эммой, которых она родила от бывшего мужа Марка Энтони.

"Все мое сердце", — подписала она снимки.

Пока певица проводит время с детьми, Бен Аффлек решает рабочие моменты в другой части страны — Лос-Анджелесе. Супругов уже долгое время не видели вместе.

Джей Ло снова одна
Американская певица Дженнифер Лопес с Эммой. Фото: instagram.com/jlo
Джей Ло отдыхает с детьми
Фото детей Дженифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Напомним, Джей Ло отпраздновала 55-летие в стиле сериала "Бриджертоны". А также Бен Аффлек приобрел себе шикарное поместье.

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