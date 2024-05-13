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Джей Ло розкрила секрет своєї стрункої талії

13 травня 2024 17:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дженіфер Лопес розповіла про те, як їй вдається тримати себе і формі — деталі
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес поділилася секретами своєї стрункої фігури. Зірка тримає себе в формі завдяки активним вправам, які вона виконує щодня.

Про це пише Daily Mail.

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54-річна зірка зізналася, що після зйомок у фільмі "Поцілунок жінки-павука" вона стала стрункою та поділилася секретами, які дозволяють їй тримати себе в формі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Фільм заснований на однойменному романі Мануеля Пуїга 1976 року, дія якого відбувається у в'язниці, де герой ділиться зі своїм сусідом по камері, аргентинським революціонером, історіями про вигадану актрису, яку він називає Авророю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джей Ло готується до туру, який розпочнеться 26 червня в Орландо та зізнається, що співи та танці під час репетицій є чудовим тренуванням та дозволяють їй не набирати вагу.

"Це постійний рух тіла, подорожі, двогодинні тренування щовечора...зараз я знаходжуся в дуже хорошій формі", — поділилась співачка.

Нагадаємо, співачка Джей Ло показала, який мала вигляд 20 років тому. А також вона переживає кризу у стосунках з чоловіком Беном Аффлеком.

спорт
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Дженіфер Лопес
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