Дженіфер Лопес розповіла про те, як їй вдається тримати себе і формі — деталі

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Відома американська акторка та співачка Дженніфер Лопес поділилася секретами своєї стрункої фігури. Зірка тримає себе в формі завдяки активним вправам, які вона виконує щодня.

Про це пише Daily Mail.

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Дженіфер Лопес про тренування

54-річна зірка зізналася, що після зйомок у фільмі "Поцілунок жінки-павука" вона стала стрункою та поділилася секретами, які дозволяють їй тримати себе в формі.

Фільм заснований на однойменному романі Мануеля Пуїга 1976 року, дія якого відбувається у в'язниці, де герой ділиться зі своїм сусідом по камері, аргентинським революціонером, історіями про вигадану актрису, яку він називає Авророю.

Джей Ло готується до туру, який розпочнеться 26 червня в Орландо та зізнається, що співи та танці під час репетицій є чудовим тренуванням та дозволяють їй не набирати вагу.

"Це постійний рух тіла, подорожі, двогодинні тренування щовечора...зараз я знаходжуся в дуже хорошій формі", — поділилась співачка.

Нагадаємо, співачка Джей Ло показала, який мала вигляд 20 років тому. А також вона переживає кризу у стосунках з чоловіком Беном Аффлеком.