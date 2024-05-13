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Джей Ло раскрыла секрет своей стройной талии

13 мая 2024 17:48
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дженнифер Лопес рассказала о том, как ей удается держать себя и форме.
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась секретами своей стройной фигуры. Звезда держит себя в форме благодаря активным упражнениям, которые она выполняет ежедневно.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дженнифер Лопес о тренировках

54-летняя звезда призналась, что после съемок в фильме "Поцелуй женщины-паука" она стала стройной и поделилась секретами, которые позволяют ей держать себя в форме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Фильм основан на одноименном романе Мануэля Пуига 1976 года, действие которого происходит в тюрьме, где герой делится со своим сокамерником, аргентинским революционером, историями о вымышленной актрисе, которую он называет Авророй.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Джей Ло готовится к туру, который начнется 26 июня в Орландо и признается, что пение и танцы во время репетиций являются прекрасной тренировкой и позволяют ей не набирать вес.

"Это постоянное движение тела, путешествия, двухчасовые тренировки каждый вечер... сейчас я нахожусь в очень хорошей форме", — поделилась певица.

Напомним, певица Джей Ло показала, как выглядела 20 лет назад. А также она переживает кризис в отношениях с мужем Беном Аффлеком.

спорт
кино
Дженнифер Лопес
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тренировки

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