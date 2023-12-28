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Джеки Чана в критическом состоянии экстренно доставили в больницу

28 декабря 2023 19:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Джеки Чана в критическом состоянии экстренно доставили в больницу
Китайский актер и мастер боевых искусств Джеки Чан. Фото: Alamy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Китайский актер и мастер боевых искусств Джеки Чан экстренно доставлен в больницу Линь Шань в Шанхае в понедельник, 25 декабря. Сейчас его состояние критическое.

Об этом сообщает Meta MMA.

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По информации СМИ, актеру оказывают всю необходимую помощь. К тому же все новости о госпитализации Джеки Чана активно удаляются из китайских социальных сетей.

По состоянию на данный момент официальной информации о состоянии мастера боевых искусств нет. Родные и друзья актера не комментируют его госпитализацию.

Некоторые СМИ пишут, что Джеки Чан получил тяжелую черепную мозговую травму во время съемок на Балканах. Он мог перенести сложную операцию, ведь имел проблемы с подвижностью.

Следует отметить, что большинство трюков в фильмах актер исполняет самостоятельно, без дублеров. За всю свою жизнь он получил немало травм.

Напомним, известный южнокорейский актер Ли Сон-Гюн, получивший всемирную известность после выхода оскароносного фильма "Паразиты", был исключен из нескольких крупных проектов за несколько недель до смерти после того, как стало известно, что против него было открыто дело по употреблению наркотиков. Ли Сун Гюн был найден мертвым в своей машине в среду утром.

Также мы писали, что сын культового актера Тома Генкса поделился редким фото с отцом. Поклонники поражены очарованием фотографии.

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