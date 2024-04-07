Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Джекі Чану виповнилось 70 — актор звернувся до фанатів та розповів про своє здоров'я arrow

Джекі Чану виповнилось 70 — актор звернувся до фанатів та розповів про своє здоров'я

7 квітня 2024 22:56
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Джекі Чан відсвяткував 70 років і розповів, чи має проблеми зі здоров'ям
Актор, продюсер Джекі Чан. Фото: Instagram/jackiechan
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Легендарний гонконзький, китайський та американський актор, продюсер Джекі Чан відсвяткував ювілей. Легенді світового кінематографа в неділю, 07 квітня, виповнилось 70 років. 

З цього приводу він опублікував звернення до шанувальників у своїх соцмережах

Читайте також:

Джекі Чан відсвяткував 70 років

За словами актора, який також виступає режисером та продюсером багатьох стрічок, його друзі перед ювілеєм часто нагадували про його вік. У дописі Чан зізнався, що коли він чув цифру 70, його серце немов зупинялось на мить і він не міг в це повірити. 

"Після того, як я оговтався від шоку, друга річ, яка спала б мені на думку, — це вислів, який якось сказав мій старший брат Саммо Ханг: "Можливість старіти — це щастя". Особливо для нас, каскадерів, ми не знаємо, наскільки нам пощастило, що ми можемо постаріти", — написав Джекі Чан. 

Володар почесної премії "Оскар" за видатні заслуги в кінематографі (отримав у 2016 році) також прокоментував новини про нібито погіршення стану свого здоров’я. 70-річна кінозірка зауважив, що він почувається добре. 

"Це лише зовнішній вигляд персонажа для мого останнього фільму. Персонаж вимагає, щоб я мав сиве волосся, білу бороду і виглядав старим. Протягом багатьох років я завжди був готовий спробувати щось нове для фільму, незалежно від того, чи це складний трюк, чи проривна зовнішність персонажа. Я працюю в індустрії розваг 62 роки і ціную кожну мить", — зізнався Джекі Чан. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що французький актор Ален Делон втратив права на своє майно. Також ми розповідали, що адвокат голлівудського актора Бреда Пітта прокоментував нові звинувачення Анджеліни Джолі.

здоров'я
День народження
Джекі Чан
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку