Джекі Чан відсвяткував 70 років і розповів, чи має проблеми зі здоров'ям

Актор, продюсер Джекі Чан. Фото: Instagram/jackiechan

Легендарний гонконзький, китайський та американський актор, продюсер Джекі Чан відсвяткував ювілей. Легенді світового кінематографа в неділю, 07 квітня, виповнилось 70 років.

З цього приводу він опублікував звернення до шанувальників у своїх соцмережах.

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Джекі Чан відсвяткував 70 років

За словами актора, який також виступає режисером та продюсером багатьох стрічок, його друзі перед ювілеєм часто нагадували про його вік. У дописі Чан зізнався, що коли він чув цифру 70, його серце немов зупинялось на мить і він не міг в це повірити.

"Після того, як я оговтався від шоку, друга річ, яка спала б мені на думку, — це вислів, який якось сказав мій старший брат Саммо Ханг: "Можливість старіти — це щастя". Особливо для нас, каскадерів, ми не знаємо, наскільки нам пощастило, що ми можемо постаріти", — написав Джекі Чан.

Володар почесної премії "Оскар" за видатні заслуги в кінематографі (отримав у 2016 році) також прокоментував новини про нібито погіршення стану свого здоров’я. 70-річна кінозірка зауважив, що він почувається добре.

"Це лише зовнішній вигляд персонажа для мого останнього фільму. Персонаж вимагає, щоб я мав сиве волосся, білу бороду і виглядав старим. Протягом багатьох років я завжди був готовий спробувати щось нове для фільму, незалежно від того, чи це складний трюк, чи проривна зовнішність персонажа. Я працюю в індустрії розваг 62 роки і ціную кожну мить", — зізнався Джекі Чан.

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