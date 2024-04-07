Джеки Чан отпраздновал 70 лет и рассказал, есть ли проблемы со здоровьем

Актер, продюсер Джеки Чан. Фото: Instagram/jackiechan

Легендарный гонконгский, китайский и американский актер, продюсер Джеки Чан отметил юбилей. Легенде мирового кинематографа в воскресенье, 07 апреля, исполнилось 70 лет.

По этому поводу он опубликовал обращение к поклонникам в своих соцсетях.

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По словам актера, который также выступает режиссером и продюсером многих лент, его друзья перед юбилеем часто напоминали о его возрасте. В публикации Чан признался, что когда он слышал цифру 70, его сердце словно останавливалось на мгновение и он не мог поверить в это.

"После того, как я оправился от шока, вторая вещь, которая пришла бы мне в голову, — это выражение, которое однажды сказал мой старший брат Саммо Ханг: "Возможность стареть — это счастье". Особенно для нас, каскадеров, мы не знаем, насколько нам повезло, что мы можем состариться", — написал Джеки Чан.

Обладатель почетной премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (получил в 2016 году) также прокомментировал новости о якобы ухудшении состояния своего здоровья. 70-летняя кинозвезда заметил, что он чувствует себя хорошо.

"Это только внешний вид персонажа для моего последнего фильма. Персонаж требует, чтобы я имел седые волосы, белую бороду и выглядел старым. В течение многих лет я всегда был готов попробовать что-то новое для фильма, независимо от того, это сложный трюк или прорывная внешность персонажа. Я работаю в индустрии развлечений 62 года и ценю каждый миг", — признался Джеки Чан.

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