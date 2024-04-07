Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Джеки Чану исполнилось 70 — актер обратился к фанатам и рассказал о своем здоровье arrow

Джеки Чану исполнилось 70 — актер обратился к фанатам и рассказал о своем здоровье

7 апреля 2024 22:56
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Джеки Чан отпраздновал 70 лет и рассказал, есть ли проблемы со здоровьем
Актер, продюсер Джеки Чан. Фото: Instagram/jackiechan
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Легендарный гонконгский, китайский и американский актер, продюсер Джеки Чан отметил юбилей. Легенде мирового кинематографа в воскресенье, 07 апреля, исполнилось 70 лет.

По этому поводу он опубликовал обращение к поклонникам в своих соцсетях.

Читайте также:

Джеки Чан отпраздновал 70 лет

По словам актера, который также выступает режиссером и продюсером многих лент, его друзья перед юбилеем часто напоминали о его возрасте. В публикации Чан признался, что когда он слышал цифру 70, его сердце словно останавливалось на мгновение и он не мог поверить в это.

"После того, как я оправился от шока, вторая вещь, которая пришла бы мне в голову, — это выражение, которое однажды сказал мой старший брат Саммо Ханг: "Возможность стареть — это счастье". Особенно для нас, каскадеров, мы не знаем, насколько нам повезло, что мы можем состариться", — написал Джеки Чан.

Обладатель почетной премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (получил в 2016 году) также прокомментировал новости о якобы ухудшении состояния своего здоровья. 70-летняя кинозвезда заметил, что он чувствует себя хорошо.

"Это только внешний вид персонажа для моего последнего фильма. Персонаж требует, чтобы я имел седые волосы, белую бороду и выглядел старым. В течение многих лет я всегда был готов попробовать что-то новое для фильма, независимо от того, это сложный трюк или прорывная внешность персонажа. Я работаю в индустрии развлечений 62 года и ценю каждый миг", — признался Джеки Чан.

Напомним, ранее мы писали, что французский актер Ален Делон лишился права на свое имущество. Также мы рассказывали, что адвокат голливудского актера Брэда Питта прокомментировал новые обвинения Анджелины Джоли.

здоровье
День рождения
Джеки Чан
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку