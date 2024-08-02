Дженніфер Лопес помітили з обручкою Бена Аффлека на іншій руці

Дженіфер Лопес засвітила на руці обручку від Аффлека — папараці підловили на фото нюанс
Американська акторка та співачка Дженіфер Лопес засвітила на своїй руці обручку від її колишнього чоловіка, актора Бена Аффлека, обручку з діамантом. Щоправда, суперзірка вдягла її на праву руку замість лівої.
Про це повідомляє Daily Mail.
Дженіфер Лопес знову вдягла обручку
В об'єктив папараці Лопес потрапила у четвер ввечері, коли прямувала на допрем'єрний показ фільму "Коти" в Нью-Йорку. 55-річна співачка була одягнена в літню сукню з квітковим принтом, бордові туфлі на високих підборах і сумочку в тон, а також сонцезахисні окуляри. Волосся зірки було зібране в пучок, а образ доповнювався яскравим макіяжем.
Проте фотографи зуміли розгледіти діамантову обручку від Бена Аффлека, яку Лопес вдягла чомусь на праву руку. Це вперше з моменту одруження пари у 2022 році, адже співачка зазвичай не носить обручку з каменем.
Зазначимо, що нині що нині Лопес та Аффлек віддалилися один від одного, і вже два місяці не фотографувалися разом. Багато джерел повідомляють, що голлівудська пара на межі оголошення про розлучення.
Нагадаємо, раніше стало відомо, чи вдалося врятувати кохання Бену Аффлеку та Дженіфер Лопес.
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