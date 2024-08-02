Дженніфер Лопес помітили з обручкою Бена Аффлека на іншій руці

Дженіфер Лопес та Бен Аффлек на прем'єрі фільму "Виходь за мене" у Лос-Анджелесі. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Американська акторка та співачка Дженіфер Лопес засвітила на своїй руці обручку від її колишнього чоловіка, актора Бена Аффлека, обручку з діамантом. Щоправда, суперзірка вдягла її на праву руку замість лівої.

Про це повідомляє Daily Mail.

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В об'єктив папараці Лопес потрапила у четвер ввечері, коли прямувала на допрем'єрний показ фільму "Коти" в Нью-Йорку. 55-річна співачка була одягнена в літню сукню з квітковим принтом, бордові туфлі на високих підборах і сумочку в тон, а також сонцезахисні окуляри. Волосся зірки було зібране в пучок, а образ доповнювався яскравим макіяжем.

Дженніфер Лопес у Нью-Йорку. Джерело: Daily Mail

Проте фотографи зуміли розгледіти діамантову обручку від Бена Аффлека, яку Лопес вдягла чомусь на праву руку. Це вперше з моменту одруження пари у 2022 році, адже співачка зазвичай не носить обручку з каменем.

Каблучка від Бена Аффлека на руці Лопес. Джерело: Daily Mail

Зазначимо, що нині що нині Лопес та Аффлек віддалилися один від одного, і вже два місяці не фотографувалися разом. Багато джерел повідомляють, що голлівудська пара на межі оголошення про розлучення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи вдалося врятувати кохання Бену Аффлеку та Дженіфер Лопес.

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