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Дженіфер Лопес засвітила на руці обручку від Аффлека — папараці підловили на фото нюанс

2 серпня 2024 19:31
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Дженніфер Лопес помітили з обручкою Бена Аффлека на іншій руці
Дженіфер Лопес та Бен Аффлек на прем'єрі фільму "Виходь за мене" у Лос-Анджелесі. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Американська акторка та співачка Дженіфер Лопес засвітила на своїй руці обручку від її колишнього чоловіка, актора Бена Аффлека, обручку з діамантом. Щоправда, суперзірка вдягла її на праву руку замість лівої.

Про це повідомляє Daily Mail.

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В об'єктив папараці Лопес потрапила у четвер ввечері, коли прямувала на допрем'єрний показ фільму "Коти" в Нью-Йорку. 55-річна співачка була одягнена в літню сукню з квітковим принтом, бордові туфлі на високих підборах і сумочку в тон, а також сонцезахисні окуляри. Волосся зірки було зібране в пучок, а образ доповнювався яскравим макіяжем.

дженніфер лопес бен аффлек
Дженніфер Лопес у Нью-Йорку. Джерело: Daily Mail

Проте фотографи зуміли розгледіти діамантову обручку від Бена Аффлека, яку Лопес вдягла чомусь на праву руку. Це вперше з моменту одруження пари у 2022 році, адже співачка зазвичай не носить обручку з каменем.

дженнфіер лопес обручка
Каблучка від Бена Аффлека на руці Лопес. Джерело: Daily Mail

Зазначимо, що нині що нині Лопес та Аффлек віддалилися один від одного, і вже два місяці не фотографувалися разом. Багато джерел повідомляють, що голлівудська пара на межі оголошення про розлучення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи вдалося врятувати кохання Бену Аффлеку та Дженіфер Лопес.

Також ми розповідали й про те, як виглядає розкішний будинок, який собі придбав актор окремо від своєї ексдружини. 

США кіно музика Дженіфер Лопес Бен Аффлек Голлівуд шоу-бізнес

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