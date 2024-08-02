Дженнифер Лопес заметили с кольцом Бена Аффлека на другой руке

Дженнифер Лопес засветила на руке обручальное кольцо от Аффлека — папарацци подловили на фото нюанс
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес зажгла на своей руке обручальное кольцо от ее бывшего мужа, актера Бена Аффлека, обручальное кольцо с бриллиантом. Правда, суперзвезда надела ее на правую руку вместо левой.
Об этом сообщает Daily Mail.
Дженнифер Лопес снова надела обручальное кольцо
В объектив папарацци Лопес попала в четверг вечером, направляясь на допремьерный показ фильма "Кошки" в Нью-Йорке. 55-летняя певица была одета в летнее платье с цветочным принтом, бордовые туфли на высоком каблуке и сумочку в тон, а также солнцезащитные очки. Волосы звезды были собраны в пучок, а образ дополнялся ярким макияжем.
Однако фотографы сумели разглядеть бриллиантовое кольцо от Бена Аффлека, которое Лопес надела почему-то на правую руку. Это впервые с момента бракосочетания пары в 2022 году, ведь певица обычно не носит обручальное кольцо с камнем.
Отметим, что сейчас Лопес и Аффлек отдалились друг от друга, и уже два месяца не фотографировались вместе. Многие источники сообщают, что голливудская пара на грани объявления о разводе.
Напомним, ранее стало известно, удалось ли спасти любовь Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес.
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