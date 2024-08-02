Дженнифер Лопес заметили с кольцом Бена Аффлека на другой руке

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма "Выходи за меня" в Лос-Анджелесе. Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес зажгла на своей руке обручальное кольцо от ее бывшего мужа, актера Бена Аффлека, обручальное кольцо с бриллиантом. Правда, суперзвезда надела ее на правую руку вместо левой.

Об этом сообщает Daily Mail.

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В объектив папарацци Лопес попала в четверг вечером, направляясь на допремьерный показ фильма "Кошки" в Нью-Йорке. 55-летняя певица была одета в летнее платье с цветочным принтом, бордовые туфли на высоком каблуке и сумочку в тон, а также солнцезащитные очки. Волосы звезды были собраны в пучок, а образ дополнялся ярким макияжем.

Дженнифер Лопес в Нью-Йорке. Источник: Daily Mail

Однако фотографы сумели разглядеть бриллиантовое кольцо от Бена Аффлека, которое Лопес надела почему-то на правую руку. Это впервые с момента бракосочетания пары в 2022 году, ведь певица обычно не носит обручальное кольцо с камнем.

Кольцо от Бена Аффлека на руке Лопеса. Источник: Daily Mail

Отметим, что сейчас Лопес и Аффлек отдалились друг от друга, и уже два месяца не фотографировались вместе. Многие источники сообщают, что голливудская пара на грани объявления о разводе.

Напомним, ранее стало известно, удалось ли спасти любовь Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес.

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