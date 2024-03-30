Дженніфер Еністон із зірковою подругою підловили на виході з офісу пластичного хірурга

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Акторок Дженніфер Еністон та Сандру Буллок помітили на виході з приватної клініки пластичної хірургії в Коннектикуті. За даними видання, клініка спеціалізується на підтяжці обличчя (вартість якої становить від 50 до 100 тисяч доларів) та ринопластиці. Крім того, там проводяться й інші косметологічні процедури: у тому числі ставлять філери та роблять ін'єкції ботоксу.

Про це пише Daily Mail.

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Дженніфер Еністон Еністон була в крислатому капелюсі, а Буллок — у темних окулярах. 2015 року Еністон стверджувала, що не є прихильницею ін'єкцій для збереження молодості. "Люди думають, що я роблю багато ін'єкцій ботоксу, але це не так. Я не кажу, що не пробувала, але я розумію, наскільки це слизька дорога. Всі ці косметичні штучки здаються мені безглуздими", — стверджувала актриса.

Акторки Сандра Буллок та Дженніфер Еністон. Фото: SplashNews.com

Схожої позиції дотримувалася і Буллок. У 2018 році після церемонії вручення премії "Оскар" шанувальники запідозрили її у зловживанні філерами, але вона зазначила, що це просто алергія.

Акторки Сандра Буллок та Дженніфер Еністон. Фото: SplashNews.com

"Я хворіла, у мене була алергічна реакція, і я вся опухла. Наступного дня всі почали говорити: "О, у неї філери в щоках та імпланти. Коли я побачила фотографії та те, як я опухла, я все зрозуміла", — сказала акторка.

Нагадаємо, Адріану Ліму підозрюють в пластичній хірургії. А Дженніфер Еністон вразила зачіскою Рейчл з "Друзів".