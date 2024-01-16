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Розкішна Дженніфер Еністон вразила дизайнерским бюстьє на червоній доріжці

16 січня 2024 09:29
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Розкішна Дженніфер Еністон вразила дизайнерским бюстьє на червоній доріжці
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Дженніфер Еністон приголомшила гламурним образом на червоній доріжці 29-ї щорічної церемонії Critics Choice Awards. Зірка вийшла в люди у дизайнерському бюстьє на вручення кінопремії.

Про це пише Daily Mail.

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Дженінфер Еністон приміряла чорний топ-бюстьє, прикрашений пір’ям від Dolce & Gabbana. Вона поєднала його з парою штанів в тон. Дженніфер додала пару чорних туфель на підборах і шлейф.

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

 

Акторки Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. Фото: Reuters
Акторки Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. Фото: Reuters

Акторка була номінована за найкращу жіночу роль Алекс Леві в "Ранковому шоу", але програла Сарі Снук із "Спадкоємців".

 

Коли Дженніфер прибула на червону доріжку, вона позувала зі своєю колегою за "Ранковим шоу" та давньою подругою, 47-річною Різ Візерспун. Дві актриси були близькі з тих пір, як вони зіграли сестер у серіалі "Друзі" в 2000 році.

Еністон опублікувала у своєму Instagram відео, на якому вона готується до червоної доріжки церемонії. Вона сиділа в кріслі, а її візажист Анджела Левін обережно наносила рожеву помаду. Дженніфер була оголеною, але тримала простирадло на грудях і колінах. Зачіску укладав її перукар Кріс Макміллан, який створив її знамениту стрижку для ролі Рейчел у "Друзях" в 1990-х роках.

Нагадаємо, мережу заполонили кумедні меми ніжностей Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на "Золотому глобусі".

Раніше Наталі Портман, "Барбі" та Розамунд Пайк вразили сміливим вбранням на врученні кінопремії.

Дженіфер Еністон
закордонні зірки
акторка
зірки

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