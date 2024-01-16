Розкішна Дженніфер Еністон вразила дизайнерским бюстьє на червоній доріжці

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Еністон приголомшила гламурним образом на червоній доріжці 29-ї щорічної церемонії Critics Choice Awards. Зірка вийшла в люди у дизайнерському бюстьє на вручення кінопремії.

Про це пише Daily Mail.

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Дженінфер Еністон приміряла чорний топ-бюстьє, прикрашений пір’ям від Dolce & Gabbana. Вона поєднала його з парою штанів в тон. Дженніфер додала пару чорних туфель на підборах і шлейф.

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Акторки Дженніфер Еністон та Різ Візерспун. Фото: Reuters

Акторка була номінована за найкращу жіночу роль Алекс Леві в "Ранковому шоу", але програла Сарі Снук із "Спадкоємців".

Коли Дженніфер прибула на червону доріжку, вона позувала зі своєю колегою за "Ранковим шоу" та давньою подругою, 47-річною Різ Візерспун. Дві актриси були близькі з тих пір, як вони зіграли сестер у серіалі "Друзі" в 2000 році.

Еністон опублікувала у своєму Instagram відео, на якому вона готується до червоної доріжки церемонії. Вона сиділа в кріслі, а її візажист Анджела Левін обережно наносила рожеву помаду. Дженніфер була оголеною, але тримала простирадло на грудях і колінах. Зачіску укладав її перукар Кріс Макміллан, який створив її знамениту стрижку для ролі Рейчел у "Друзях" в 1990-х роках.

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