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Дженніфер Еністон похизувалась культовою зачіскою Рейчел з "Друзів" на "Золотому глобусі"

8 січня 2024 09:45
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дженніфер Еністон похизувалась культовою зачіскою Рейчел з "Друзів" на "Золотому глобусі"
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Дженніфер Еністон засвітила культову стрижку Рейчел з серіалу "Друзі" на церемонії "Золотий глобус 2024". Зірка вперше вийшла на червону доріжку після смерті свого друга актора Меттью Перрі.

Про це пише Daily Mail.

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54-річна актриса серіалу "Друзі", яка в 1994 році грала роль Рейчел Грін, сьогодні показала на червоній доріжці оновлену версію легендарної зачіски. Також зірка продемонструвала свою підтягнуту фігуру в чорній сукні без бретелей з декольте. Доповнла образ блискучими прикрасами.

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

 

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Еністон. Фото: Reuters

Раніше Джен говорила, що ненавидить легендарну стрижку, тому що це не її "найкращий образ".

"Я думаю, що це була найпотворніша стрижка, яку я коли-небудь бачила", — сказала комедійна акторка Allure.

Тріумфаторами цьогорічного "Золотого глобуса" стали ірландський актор Кілліан Мерфі у категорії "Найкращий актор" за роль у фільмі "Оппенгеймер". Американський актор Роберт Дауні-молодший був удостоєний премії "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Оппенгеймер". "Золотий глобус" в аналогічній жіночій категорії ототмала Двайн Джой Рендольф за роль у фільмі "Залишені". Акторка Елізабет Дебікі здобула нагороду як найкраща актриса другого плану серіалу за роль принцеси Діани в "Короні". Емма Стоун була удостоєна премії "Золотий глобус" у категорії "Найкраща жіноча роль у комедії/мюзиклі" за роль у фільмі "Бідні-нещасні".

Нагадаємо, Емма Стоун у сукні-ночнушці на голе тіло сяяла на червоній доріжці.

Раніше стало відомо, чи зіграє знову Роберт Дауні-молодший Залізну людину.

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