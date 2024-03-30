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Дженнифер Энистон со звездной подругой подловили на выходе из офиса пластического хирурга

30 марта 2024 09:49
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дженнифер Энистон со звездной подругой подловили на выходе из офиса пластического хирурга
Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актрис Дженнифер Энистон и Сандру Буллок заметили на выходе из частной клиники пластической хирургии в Коннектикуте. По данным издания, клиника специализируется на подтяжке лица (стоимость которой составляет от 50 до 100 тысяч долларов) и ринопластике. Кроме того, там проводятся другие косметологические процедуры: в том числе ставят филеры и делают инъекции ботокса.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дженнифер Энистон Энистон была в широкополой шляпе, а Буллок — в темных очках. В 2015 году Энистон утверждала, что не является поклонницей инъекций для сохранения молодости. "Люди думают, что я делаю много инъекций ботокса, но это не так. Я не говорю, что не пробовала, но я понимаю, насколько это скользкая дорога. Все эти косметические штучки кажутся мне бессмысленными", — утверждала актриса.

 

Дженнифер Энистон со звездной подругой подловили на выходе из офиса пластического хирурга - фото 1
Актрисы Сандра Буллок и Дженнифер Энистон. Фото: SplashNews.com

Похожей позиции придерживалась и Буллок. В 2018 году, после церемонии вручения премии "Оскар" поклонники заподозрили ее в злоупотреблении филлерами, но она отметила, что это просто аллергия.

 

Актрисы Сандра Буллок и Дженнифер Энистон. Фото: SplashNews.com
Актрисы Сандра Буллок и Дженнифер Энистон. Фото: SplashNews.com

"Я болела, у меня была аллергическая реакция, и я вся опухла. На следующий день все начали говорить: "О, у нее филеры в щеках и импланты. Когда я увидела фотографии и то, как я опухла, я все поняла", — сказала актриса.

Напомним, Адриану Лиму подозревают в пластической хирургии. А Дженнифер Энистон поразила прической Рэйчл из "Друзей".

Дженнифер Энистон
пластическая хирургия
зарубежные звезды
звезды

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