Дженнифер Энистон похвасталась культовой прической Рэйчел из "Друзей" на "Золотом глобусе"

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Энистон засветила культовую стрижку Рэйчел из сериала "Друзья" на церемонии "Золотой глобус 2024". Звезда впервые вышла на красную дорожку после смерти своего друга актера Мэттью Перри.

Об этом пишет Daily Mail.

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54-летняя актриса сериала "Друзья", в 1994 году игравшая роль Рэйчел Грин, сегодня показала на красной дорожке обновленную версию легендарной прически. Также звезда продемонстрировала свою подтянутую фигуру в черном платье без бретелек и с декольте. Дополнила образ блестящими украшениями.

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: Reuters

Ранее Джен говорила, что ненавидит легендарную стрижку, потому что это не ее "лучший образ".

"Я думаю, что это была самая безобразная стрижка, которую я когда-либо видела", — сказала комедийная актриса Allure.

Триумфаторами "Золотого глобуса" в этом году стали ирландский актер Киллиан Мерфи в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Оппенгеймер". Американский актер Роберт Дауни-младший был удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер". "Золотой глобус" в аналогичной женской категории получил Двойн Джой Рендольф за роль в фильме "Оставленные". Актриса Элизабет Дебики получила награду как лучшая актриса второго плана сериала за роль принцессы Дианы в "Короне". Эмма Стоун была удостоена премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Бедные-несчастные".

Напомним, Эмма Стоун в платье-ночнушке на голое тело сияла на красной дорожке.

Ранее стало известно, сыграет ли снова Роберт Дауни-младший железного человека.