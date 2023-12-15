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Емма Стоун у сукні-ночнушці на голе тіло сяяла на червоній доріжці

15 грудня 2023 10:52
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Емма Стоун у сукні-ночнушці на голе тіло сяяла на червоній доріжці
Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Акторка Емма Стоун завітала на червону доріжку на показі свого нового фільму "Бідолашні" в Барбікан-центрі в Лондоні. 35-річна актриса, яка зіграла у фільмі, натхненному Франкенштейном, сяяла в сріблястій шовковій сукні у стилі нічної сорочки.

Про це пише Daily Mail.

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Емма вийшла на червону доріжку без білизни під сукнею. Володарка "Оскара" доповнила свій ансамбль ефектним блакитним пальто з крепу, яке легко спадало на її плечі. Зірка взула туфлі на підборах в тон, і додала блиску за допомогою пари ефектних діамантових сережок.

 

Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters
Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters

 

Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters
Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters

 

На червоній доріжці до Емми приєдналися її колеги Марк Руффало і Віллем Дефо, які були одягнені в стильні костюми.

Роль актриси в ролі розкутої Белли Бакстер у фільмі "Бідолашні", за який вона вже була номінована на "Золотий глобус", робить її фавориткою на звання найкращої актриси вдруге після "Ла-Ла Ленд" у 2017 році. Очікується, що режисер Яргос Лантімос також буде номінований за свій оригінальний фільм.

 

Акторки Марк Руффало, Емма Стоун та Вільям Дефо. Фото: Reuters
Актори Марк Руффало, Емма Стоун та Віллем Дефо. Фото: Reuters

Картина містить більше десятка відвертих сцен і величезну кількість нецензурної лексики. Конкуренцією актрисі в номінації за найкращу жіночу роль, ймовірно, складе 65-річна Аннет Бенінг, прем'єра нового фільму якої також відбулася нещодавно.

"Бідолашні" — перша велика роль Стоун у кіно після "Круелли" 2021 року. Героїню Стоун, Беллу Бакстер воскресив її опікун, доктор Бакстер, якого грає Дефо, після того, як вона покінчила життя самогубством. Чоловіки в трейлері спантеличені ексцентричною поведінкою Белли, а Бакстер пояснює, що з того часу, як він повернув її до життя, її голова та тіло не були синхронізовані.

 

У статті про Беллу від Searchlight Pictures Стоун зазначила, що "чим більш самостійною стає Белла, тим більше викликів вона кидає чоловіку". Вона розповіла, що "хотіла зіграти Беллу, тому що це було схоже на прийняття того, що таке бути жінкою".

Актриса також подякувала Яргосу, сказавши, що він зробив їй подарунок, що зробив її продюсером картини.

Нагадаємо, елегантна дружина Джорджа Клуні приголомшила яскравою сукнею на червоній доріжці.

Раніше зірка "Венздей" Дженна Ортега у прозорому міні засвітила білизну на світському заході.

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