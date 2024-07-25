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Дженніфер Еністон розкритикувала сенатора від Республіканської партії

25 липня 2024 22:36
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Дженніфер Еністон розкритикувала фаворита Дональда Трампа, сенатора Джеймса Девіда Венса
Американська акторка Дженніфер Еністон. Фото: Instagram/jenniferaniston
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон розкритикувала сенатора-республіканця Джеймса Девіда Венса, якого кандидат на посаду президента США Дональд Трамп розглядає на посаду віцепрезидента. Причиною стали його слова, зокрема в бік Камали Гарріс, яка, ймовірно, стане основною опоненткою Трампа на виборах. 

Про це повідомляє BBC.

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Сенатор висловився про Камалу Гарріс ще у 2021 році під час бесіди зі скандальним журналістом Такером Карлсоном на телеканалі Fox News. Тоді він назвав демократів "купкою бездітних кошатниць". 

"Вони нещасні через своє власне життя та вибір, який вони зробили. І тому вони хочуть зробити нещасними інших мешканців країни. Все майбутнє демократів контролюється людьми без дітей. І який сенс у тому, що ми передали нашу країну до рук людей, які не мають до неї прямого відношення?" — заявив тоді Джеймс Девід Венс.

Дженніфер Еністон звернула увагу на його слова зараз, коли сенатор може зайняти високу політичну посаду після президентських виборів у США. Вони пройдуть 5 листопада.

"Я справді не можу повірити, що це походить від потенційного віцепрезидент Сполучених Штатів. Все, що я можу сказати: містер Венс, я молюся, щоб вашій дочці пощастило одного разу народити власних дітей. Сподіваюся, їй не доведеться вдаватися до ЕКО", — зауважила Дженніфер Еністон.

В 55-річної голлівудської акторки не має дітей. Еністон не раз розповідала, що це для неї болюча тема. У 39-річного Венса ж троє дітей: двоє синів та донька. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дженніфер Еністон з'явиться екранний батько у серіалі "Ранкове шоу". Також ми розповідали, що пластичний хірург прокоментував зміни в обличчі Дженніфер Еністон.

США скандал вибори Дженіфер Еністон закордонні зірки

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