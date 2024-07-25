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Дженнифер Энистон раскритиковала сенатора от Республиканской партии

25 июля 2024 22:36
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Дженнифер Энистон раскритиковала фаворита Дональда Трампа, сенатора Джеймса Дэвида Венса
Американская актриса Дженнифер Энистон. Фото: Instagram/jenniferaniston
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Голливудская актриса Дженнифер Энистон подвергла критике сенатора-республиканца Джеймса Дэвида Венса, которого кандидат на пост президента США Дональд Трамп рассматривает на должность вице-президента. Причиной стали его слова, в частности, в сторону Камалы Харрис, которая, вероятно, станет основной оппоненткой Трампа на выборах.

Об этом сообщает BBC.

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Сенатор высказался о Камале Харрис еще в 2021 году во время беседы со скандальным журналистом Такером Карлсоном на телеканале Fox News. Тогда он назвал демократов "кучкой бездетных кошатниц".

"Они несчастны из-за своей собственной жизни и выбора, который они сделали. И поэтому они хотят сделать несчастными и других жителей страны. Все будущее демократов контролируется людьми без детей. И какой смысл в том, что мы передали нашу страну в руки людей, которые не имеют к ней прямого отношения?" — заявил тогда Джеймс Дэвид Венс.

Дженнифер Энистон обратила внимание на его слова сейчас, когда сенатор может занять высокий политический пост после президентских выборов в США. Они пройдут 5 ноября.

"Я действительно не могу поверить, что это исходит от потенциального вице-президента Соединенных Штатов. Все, что я могу сказать: мистер Венс, я молюсь, чтобы вашей дочери посчастливилось однажды родить собственных детей. Надеюсь, ей не придется прибегать к ЭКО", — отметила Дженнифер Энистон.

У 55-летней голливудской актрисы нет детей. Энистон не раз рассказывала, что это для нее болезненная тема. У 39-летнего Венса же трое детей: двое сыновей и дочь.

Напомним, ранее мы писали, что у Дженнифер Энистон появится экранный отец в сериале "Утреннее шоу". Также мы рассказывали, что пластический хирург прокомментировал изменения в лице Дженнифер Энистон.

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