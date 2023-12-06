Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дженнифер Лопес без белья умилила нежностями с Беном Аффлеком arrow

Дженнифер Лопес без белья умилила нежностями с Беном Аффлеком

6 декабря 2023 09:25
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дженнифер Лопес без белья восхищала нежностями с Беном Аффлеком
Певица Дженніфер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Дженнифер Лопес, Ева Лонгория и Александра Даддарио поразили гламурными образами на красной дорожке ивэнта ELLE Women In Hollywood в Лос-Анджелесе. Соблазнительные платья и роскошь украшений стали поводом для обсуждения.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Смелый образ Дженнифер Лопес

54-летняя певица Дженнифер Лопес посетила вечеринку, состоявшуюся в Nya Studios, одетая в уникальный серебристый нагрудник, демонстрировавший ее формы во всей красе. Топ был прикреплен к черной макси-юбке, облегающей ее фигуру. Звезда дополнила образ парой черных туфель на каблуке. В тот вечер Дженнифер Лопес дополнила гламурный ансамбль парой ярких бриллиантовых серьг с аллигаторами. К ней присоединился 51-летний супруг Бен Аффлек, с которым она демонстрировала теплые чувства перед фотографами. Актер выглядел шикарно в черном бархатном костюме с галстуком.

 

Певица Дженнфер Лопес. Фото: Reuters
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Певица Дженнфер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Певица Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Певица Дженнфер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Певица Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Певица Дженнфер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Певица Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Певица Дженнфер Лопес. Фото: Reuters
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Актриса Кейт Бекинсейл. Фото: Reuters
Актриса Кейт Бекинсейл. Фото: Reuters

 

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters
Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

 

Актриса Джоди Фостер. Фото: Reuters
Актриса Джоди Фостер. Фото: Reuters

Событие отметило актрис ELLE Women in Hollywood 2023, которые вносят творческие и культурные изменения в отрасль, среди лауреаток Лопес, Лонгория, Джоди Фостер.

48-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория выглядела невероятно в серебристом макси-платье. Ее наряд был с глубоким декольте и с бретелями, украшенными стразами.

Напомним, самый красивый мужчина мира вышел на красную дорожку с соблазнительной супругой.

Ранее во время презентации новой части "Дюны" актриса получила от фанатов по лицу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн — какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме