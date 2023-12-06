Дженнифер Лопес без белья восхищала нежностями с Беном Аффлеком

Певица Дженніфер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес, Ева Лонгория и Александра Даддарио поразили гламурными образами на красной дорожке ивэнта ELLE Women In Hollywood в Лос-Анджелесе. Соблазнительные платья и роскошь украшений стали поводом для обсуждения.

Об этом пишет Daily Mail.

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54-летняя певица Дженнифер Лопес посетила вечеринку, состоявшуюся в Nya Studios, одетая в уникальный серебристый нагрудник, демонстрировавший ее формы во всей красе. Топ был прикреплен к черной макси-юбке, облегающей ее фигуру. Звезда дополнила образ парой черных туфель на каблуке. В тот вечер Дженнифер Лопес дополнила гламурный ансамбль парой ярких бриллиантовых серьг с аллигаторами. К ней присоединился 51-летний супруг Бен Аффлек, с которым она демонстрировала теплые чувства перед фотографами. Актер выглядел шикарно в черном бархатном костюме с галстуком.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Актриса Кейт Бекинсейл. Фото: Reuters

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

Актриса Джоди Фостер. Фото: Reuters

Событие отметило актрис ELLE Women in Hollywood 2023, которые вносят творческие и культурные изменения в отрасль, среди лауреаток Лопес, Лонгория, Джоди Фостер.

48-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория выглядела невероятно в серебристом макси-платье. Ее наряд был с глубоким декольте и с бретелями, украшенными стразами.

Напомним, самый красивый мужчина мира вышел на красную дорожку с соблазнительной супругой.

Ранее во время презентации новой части "Дюны" актриса получила от фанатов по лицу.