Джей Ло знову помітили без Бена Аффлека — фото

Дженніфер Лопес ховає обручку під час підготовки дня народження без Бена Аффлека
Співачка та акторка Дженніфер Лопес на тлі чуток про розлучення із Беном Аффлеком приховує свій безіменний палець від очей публіки. Зірку знову помітили на прогулянці без чоловіка.
Про це пише Page Six.
Джей Ло підігріває чутки про розлучення
Напередодні дня народження виконавицю знову помітили на прогулянці по Хемптону без чоловіка Бена Аффлека. Зірка знову підігріває чутки про розлучення.
Співачка одягла світло-рожевий топ із широкими штанами в тон. Свій образ Джей Ло доповнила пухнастим білим кардиганом та стильними сонцезахисними окулярами. Зірка не виглядала засмученою на тлі проблем у шлюбі.
В той час, як виконавиця готується до вечірки на честь дня народження, її оскароносний чоловік був помічений на ділових зустрічах в іншому кінці країни — Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес відмовилась від прикраси на честь Бена Аффлека. А раніше ми писали, що співачка влаштувала напередодні дня народження ланч із рідними.
Читайте Новини.LIVE!