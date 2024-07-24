Джей Ло знову помітили без Бена Аффлека — фото

Американські актори Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: REUTERS

Співачка та акторка Дженніфер Лопес на тлі чуток про розлучення із Беном Аффлеком приховує свій безіменний палець від очей публіки. Зірку знову помітили на прогулянці без чоловіка.

Про це пише Page Six.

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Джей Ло підігріває чутки про розлучення

Напередодні дня народження виконавицю знову помітили на прогулянці по Хемптону без чоловіка Бена Аффлека. Зірка знову підігріває чутки про розлучення.

Співачка одягла світло-рожевий топ із широкими штанами в тон. Свій образ Джей Ло доповнила пухнастим білим кардиганом та стильними сонцезахисними окулярами. Зірка не виглядала засмученою на тлі проблем у шлюбі.

Джей Ло одна на прогулянці. Фото: INSTARimages

Джей Ло без Бена Аффлека. Фото: INSTARimages

В той час, як виконавиця готується до вечірки на честь дня народження, її оскароносний чоловік був помічений на ділових зустрічах в іншому кінці країни — Лос-Анджелесі.

Бен Аффлек вирішує робочі питання без Джей Ло. Фото: INSTARimages

Нагадаємо, Дженніфер Лопес відмовилась від прикраси на честь Бена Аффлека. А раніше ми писали, що співачка влаштувала напередодні дня народження ланч із рідними.