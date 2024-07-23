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Дженніфер Лопес у мінікомбінезоні розпочала святкування дня народження без Бена Аффлека

23 липня 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженніфер Лопес у мінішортах розпочала святкування дня народження без Бена Аффлека
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: BackGrid
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Співачка Дженніфер Лопес влаштувала ланч перед днем ​​народження з улюбленими родичами в Хемптоні в ресторані Arthur & Sons. У середу, 24 липня, красуні виповниться 55 років.

Про це пише Daily Mail.

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Артистка продемонструвала свої підтягнуті ноги в білому мінікомбінезоні, доповнила образ еспадрильями, сонцезахисними окулярами та сумочкою-кошиком. На вечірку під відкритим небом вона приїхала на Jeep Wrangler верблюжого кольору зі знятим верхом. Серед гостей були її давній менеджер і друг Бенні Медіна, діти Макс і Емме, і сестра Лінда Лопес.

 

Співачка Дженніфер Лопес
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: соціальні мережі

 

Співачка Дженніфер Лопес вирушила на святкування свого дня народження
Співачка Дженніфер Лопес вирушила на святкування свого дня народження. Фото: BackGrid

 

Співачка Дженніфер Лопес зібрала родину на святкування свого дня народження у ресторані
Співачка Дженніфер Лопес зібрала родину на святкування свого дня народження у ресторані. Фото: соціальні мережі

 

Співачка Дженніфер Лопес почала святкування ювілею
Співачка Дженніфер Лопес почала святкування ювілею. Фото: BackGrid

 

Співачка Дженніфер Лопес почала святкування дня народження без Бена Аффлека
Співачка Дженніфер Лопес почала святкування дня народження без Бена Аффлека. Фото: BackGrid

 

Співачка Дженніфер Лопес із сином Максом
Співачка Дженніфер Лопес із сином Максом. Фото: BackGrid

 

Гості ласували типовими італійськими стравами, включаючи "смажені кальмари, фрикадельки з рікоттою, артишоки алла романо, салати, куряче м’ясо, спагетті, омари бенедикт і піккату з лосося на грилі зі шпинатом". На десерт вони насолоджувалися спумоні, чізкейком з лімончелло та міні-канолі.

Чоловік Дженніфер Бен Аффлек, за якого вона вийшла заміж у 2022 році, не був на святкуванні. Він також пропустив суботню вечірку. Лопес є мачухою трьох дітей Аффлека від колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

У колишнього подружжя троє дітей: 18-річна Вайолет, 15-річний Фін і 12-річний Семюель. Діти Аффлека та Лопес намагалися допомогти їм відновити їхній союз.

"Діти думають, що Дженніфер і Бен справді глибоко закохані, як споріднені душі, і вони не хочуть, щоб вони розлучалися. Вони хочуть, щоб вони діяли, як говорили в їхніх шлюбних обітницях", — пояснив інсайдер.

Діти сподівалися, що Аффлек і Лопес зможуть "знову зібратися" до того, як поп-зірка відсвяткує своє 55-річчя 24 липня.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес відмовилась від прикраси на честь Бена Аффлека. А раніше ми писали, що зірковий друг попереджав Бена Аффлека про розлучення.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек закордонні зірки зіркова пара

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