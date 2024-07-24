Джей Ло снова заметили без Бена Аффлека.

Американские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: REUTERS

Певица и актриса Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком скрывает свой безымянный палец от глаз публики. Звезду снова заметили на прогулке без мужа.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Джей Ло подогревает слухи о разводе

В преддверии дня рождения исполнительницу снова заметили на прогулке по Хэмптону без мужа Бена Аффлека. Звезда снова подогревает слухи о разводе.

Певица надела светло-розовый топ с широкими брюками в тон. Свой образ Джей Ло дополнила пушистым белым кардиганом и стильными очками. Звезда не выглядела расстроенной на фоне проблем в браке.

Джей Ло одна на прогулке. Фото: INSTARimages

Джей Ло без Бена Аффлека. Фото: INSTARimages

В то время как исполнительница готовится к вечеринке в честь дня рождения, ее оскароносный мужчина был замечен на деловых встречах в другом конце страны - Лос-Анджелесе.

Бен Аффлек решает рабочие вопросы без Джей Ло. Фото: INSTARimages

Дженнифер Лопес отказалась от украшения в честь Бена Аффлека. А раньше мы писали, что певица устроила в канун дня рождения ланч с родными.