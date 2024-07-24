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Дженнифер Лопес прячет кольцо во время подготовки к дню рождения без Бена Аффлека

24 июля 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Джей Ло снова заметили без Бена Аффлека.
Американские актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: REUTERS
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Певица и актриса Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе с Беном Аффлеком скрывает свой безымянный палец от глаз публики. Звезду снова заметили на прогулке без мужа.

Об этом пишет Page Six.

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Джей Ло подогревает слухи о разводе

В преддверии дня рождения исполнительницу снова заметили на прогулке по Хэмптону без мужа Бена Аффлека. Звезда снова подогревает слухи о разводе.

Певица надела светло-розовый топ с широкими брюками в тон. Свой образ Джей Ло дополнила пушистым белым кардиганом и стильными очками. Звезда не выглядела расстроенной на фоне проблем в браке.

Дженнифер Лопес готовится ко дню рождения без Бена Аффлека
Джей Ло одна на прогулке. Фото: INSTARimages
Джей Ло снова заметили одну
Джей Ло без Бена Аффлека. Фото: INSTARimages

В то время как исполнительница готовится к вечеринке в честь дня рождения, ее оскароносный мужчина был замечен на деловых встречах в другом конце страны - Лос-Анджелесе.

Бен Аффлек проводит время без Джей Ло
Бен Аффлек решает рабочие вопросы без Джей Ло. Фото: INSTARimages

Дженнифер Лопес отказалась от украшения в честь Бена Аффлека. А раньше мы писали, что певица устроила в канун дня рождения ланч с родными.

кино Дженнифер Лопес Бен Аффлек развод зарубежные звезды

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