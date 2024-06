Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе показала своего красавчика-героя

Актриса Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Певица и актриса Дженнифер Лопес поздравила своего супруга-героя Бена Аффлека с Днем отца на фоне слухов о разводе. Артистка поделилась снимком Бена в его роли из фильма "Перл-Харбор" 2001 года.

Артистка показала фото в своих Instagram Stories.

Дженнифер Лопес поздравила нежно Бена Аффлека

У Дженнифер и Бена нет общих детей, но у них есть собственные дети от предыдущих браков — у певицы близнецы от бывшего супруга Марка Энтони, а у Аффлека есть трое детей от бывшей жены Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Лопес поздравила Бена Аффлека с Днем отца. Фото: instagram.com/jlo/

Однако поклонники заметили одну довольно неудобную деталь в публикации — Дженнифер использовала фотографию Бена, сделанную на съемочной площадке Перл-Харбора, фильма, где тот впервые встретил свою первую супругу Гарнер.

"Наш герой. С Днем отца", — написала Дженнифер, дополнив публикацию белым эмодзи-сердечком.

Аффлек сыграл капитана Рэйфа МакКоули, пилота Корпуса армии США, а Гарнер сыграла небольшую роль медсестры по имени Сандра.

Актриса Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Тем временем Аффлек и Лопес, поженившиеся в 2022 году, в последнее время были в центре слухов о разводе. Это произошло после того, как источник сообщил, что Лопес "остановила" попытки спасти свой брак с Аффлеком.

На фоне слухов о состоянии брака пары инсайдер заявил, что поп-звезда не считает, что может сделать что-то большее, чтобы спасти отношения.

"Он курит, ругается, и кажется, что он часто раздражен. Замечательный режиссер и актер, но с ним не так весело, понимаете? Он отличный отец. Дженнифер очень умная и сильная женщина, и она придет в норму, она всегда это делает!" — говорит источник из окружения Лопес.

Инсайдер добавил, что основной причиной, почему 54-летняя Джей Ло оставила 51-летнего супруга, было то, что он всегда был "сварливым и скептичным", как Оскар Бурчун с "Улицы Сезам".

Дженнифер грустит по окончанию своей супружеской жизни, но "старается сделать все самое лучшее, тренируясь, проводя время со своими близнецами Максом и Эмме, строя новые планы на 2025 год", — продолжили они.

Один из новых планов — возобновить тур This Is Me... летом 2025 года, когда ей исполнится 56. Она отменила тур в 2024 году, который должен был начаться в июле, чтобы найти себя.

Актриса Дженнифер. Фото: Reuters

"Она в восторге от поездки в тур в следующем году, когда ее личная жизнь станет спокойнее и она сможет общаться со своими поклонниками. Она возьмет своих родных с собой и сделает лучшее, что возможно", — сказал источник.

Также говорят, что Лопес "шокирована" информацией в прессе, которую она читает, что, по ее мнению, несправедливо.

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

"Если бы люди могли увидеть, через что она на самом деле прошла, им было бы понятно. Бен — отличный парень, но он может быть сварливым и отчаявшимся. Я думаю, что мир увидел это на фотографиях, например когда они были на "Грэмми" в прошлом году; он не улыбнется. Если бы они увидели, как это было на самом деле, они бы не нападали на нее", — сказал друг Дженнифер.

В эти дни она опиралась на своих близких друзей. Один — стилист Шон Бартон по прозвищу Бизи. Другой — тренер по вокалу Стиви Макки.

