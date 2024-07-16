Дженніфер Лопес гуляє після тренування

Актор Бен Аффлек з Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Лопес продемонструвала свій підтягнутий животик під час прогулянки Нью-Йорком. Зірка знову була помічена без свого чоловіка Бена Аффлека.

Про це пише Daily Mail.

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Зірку помітили після тренування в клубі Equinox, у Нью-Йорку.

Акторка продемонструвала сталевий пресс у білому топі з чорними легінсами. Зірка тримала у руках ноутбук і брендовану чашку.

Вона зібрала волосся у пучок та доповнила свій спортивний образ сонцезахисними окулярами та масивними сережками-кільцями золотого кольору. Джей Ло після тренування сіла на пасажирське сидіння кабріолета Mercedes із водієм.

Акторка Дженніфер Лопес у Нью-Йорку. Фото: BackGrid

Акторка Дженніфер Лопес на прогулянці після тренування. Фото: BackGrid

Акторка Дженніфер Лопес без Бена Аффлека. Фото: BackGrid

Вже у вівторок, 16 липня, Дженніфер відзначає другу річницю весілля з четвертим чоловіком Беном Аффлеком, з яким, за чутками, вони розлучаються.



Нагадаємо, актора Бена Аффлека помітили без обручки після чуток про їхнє остаточне розлучення з Джей Ло. Також співачка Дженніфер Лопес планує відсудити половину майна в Аффлека під час розлучення.