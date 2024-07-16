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Дженніфер Лопес напередодні річниці весілля з Беном Аффлеком знову прогулялася на самоті

16 липня 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дженніфер Лопес гуляє після тренування
Актор Бен Аффлек з Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Акторка Дженніфер Лопес продемонструвала свій підтягнутий животик під час прогулянки Нью-Йорком. Зірка знову була помічена без свого чоловіка Бена Аффлека.

Про це пише Daily Mail.

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Дженніфер Лопес гуляє після тренування

Зірку помітили після тренування в клубі Equinox, у Нью-Йорку.

Акторка продемонструвала сталевий пресс у білому топі з чорними легінсами. Зірка тримала у руках ноутбук і брендовану чашку. 

Вона зібрала волосся у пучок та доповнила свій спортивний образ сонцезахисними окулярами та масивними сережками-кільцями золотого кольору. Джей Ло після тренування сіла на пасажирське сидіння кабріолета Mercedes із водієм.

Дженніфер Лопес напередодні річниці весілля з Беном Аффлеком знову прогулялася на самоті - фото 1
Акторка Дженніфер Лопес у Нью-Йорку. Фото: BackGrid
Дженніфер Лопес напередодні річниці весілля з Беном Аффлеком знову прогулялася на самоті - фото 2
Акторка Дженніфер Лопес на прогулянці після тренування. Фото: BackGrid
Дженніфер Лопес напередодні річниці весілля з Беном Аффлеком знову прогулялася на самоті - фото 3
Акторка Дженніфер Лопес без Бена Аффлека. Фото: BackGrid

Вже у вівторок, 16 липня, Дженніфер відзначає другу річницю весілля з четвертим чоловіком Беном Аффлеком, з яким, за чутками, вони розлучаються.

Нагадаємо, актора Бена Аффлека помітили без обручки після чуток про їхнє остаточне розлучення з Джей Ло. Також співачка Дженніфер Лопес планує відсудити половину майна в Аффлека під час розлучення. 

Дженіфер Лопес Бен Аффлек розлучення фото закордонні зірки спортзал подія

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