Дженніфер Лопес напередодні річниці весілля з Беном Аффлеком знову прогулялася на самоті
Акторка Дженніфер Лопес продемонструвала свій підтягнутий животик під час прогулянки Нью-Йорком. Зірка знову була помічена без свого чоловіка Бена Аффлека.
Про це пише Daily Mail.
Дженніфер Лопес гуляє після тренування
Зірку помітили після тренування в клубі Equinox, у Нью-Йорку.
Акторка продемонструвала сталевий пресс у білому топі з чорними легінсами. Зірка тримала у руках ноутбук і брендовану чашку.
Вона зібрала волосся у пучок та доповнила свій спортивний образ сонцезахисними окулярами та масивними сережками-кільцями золотого кольору. Джей Ло після тренування сіла на пасажирське сидіння кабріолета Mercedes із водієм.
Вже у вівторок, 16 липня, Дженніфер відзначає другу річницю весілля з четвертим чоловіком Беном Аффлеком, з яким, за чутками, вони розлучаються.
Нагадаємо, актора Бена Аффлека помітили без обручки після чуток про їхнє остаточне розлучення з Джей Ло. Також співачка Дженніфер Лопес планує відсудити половину майна в Аффлека під час розлучення.
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