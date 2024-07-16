Дженнифер Лопес гуляет после тренировки

Актер Бен Аффлек из Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свой подтянутый живот во время прогулки по Нью-Йорку. Звезда снова была замечена без своего мужа Бена Аффлека.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезду заметили после тренировки в клубе Equinox, в Нью-Йорке.

Актриса продемонстрировала стальной пресс в белом топе с черными леггинсами. Звезда держала в руках ноутбук и брендированную чашку.

Она собрала волосы в пучок и дополнила свой спортивный образ солнцезащитными очками и массивными серьгами-кольцами золотого цвета. Джей Ло после тренировки села на пассажирское сиденье кабриолета Mercedes с водителем.

Актриса Дженнифер Лопес в Нью-Йорке. Фото: BackGrid

Актриса Дженнифер Лопес на прогулке после тренировки. Фото: BackGrid

Актриса Дженнифер Лопес без Бена Аффлека. Фото: BackGrid

Уже во вторник, 16 июля, Дженнифер отмечает вторую годовщину свадьбы с четвертым мужем Беном Аффлеком, с которым, по слухам, они расстаются.



Напомним, актера Бена Аффлека заметили без кольца после слухов об их окончательном разводе с Джей Ло. Также певица Дженнифер Лопес планирует отсудить половину имущества у Аффлека во время развода.