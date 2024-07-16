Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дженнифер Лопес накануне годовщины свадьбы с Беном Аффлеком снова прогулялась в одиночестве arrow

Дженнифер Лопес накануне годовщины свадьбы с Беном Аффлеком снова прогулялась в одиночестве

16 июля 2024 00:30
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Дженнифер Лопес гуляет после тренировки
Актер Бен Аффлек из Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свой подтянутый живот во время прогулки по Нью-Йорку. Звезда снова была замечена без своего мужа Бена Аффлека.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Дженнифер Лопес гуляет после тренировки

Звезду заметили после тренировки в клубе Equinox, в Нью-Йорке.

Актриса продемонстрировала стальной пресс в белом топе с черными леггинсами. Звезда держала в руках ноутбук и брендированную чашку.

Она собрала волосы в пучок и дополнила свой спортивный образ солнцезащитными очками и массивными серьгами-кольцами золотого цвета. Джей Ло после тренировки села на пассажирское сиденье кабриолета Mercedes с водителем.

Дженнифер Лопес накануне годовщины свадьбы с Беном Аффлеком снова прогулялась в одиночестве - фото 1
Актриса Дженнифер Лопес в Нью-Йорке. Фото: BackGrid
Дженнифер Лопес накануне годовщины свадьбы с Беном Аффлеком снова прогулялась в одиночестве - фото 2
Актриса Дженнифер Лопес на прогулке после тренировки. Фото: BackGrid
Дженнифер Лопес накануне годовщины свадьбы с Беном Аффлеком снова прогулялась в одиночестве - фото 3
Актриса Дженнифер Лопес без Бена Аффлека. Фото: BackGrid

Уже во вторник, 16 июля, Дженнифер отмечает вторую годовщину свадьбы с четвертым мужем Беном Аффлеком, с которым, по слухам, они расстаются.

Напомним, актера Бена Аффлека заметили без кольца после слухов об их окончательном разводе с Джей Ло. Также певица Дженнифер Лопес планирует отсудить половину имущества у Аффлека во время развода.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек развод фото зарубежные звезды спортзал событие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля