Дженнифер Лопес накануне годовщины свадьбы с Беном Аффлеком снова прогулялась в одиночестве
Актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свой подтянутый живот во время прогулки по Нью-Йорку. Звезда снова была замечена без своего мужа Бена Аффлека.
Об этом пишет Daily Mail.
Дженнифер Лопес гуляет после тренировки
Звезду заметили после тренировки в клубе Equinox, в Нью-Йорке.
Актриса продемонстрировала стальной пресс в белом топе с черными леггинсами. Звезда держала в руках ноутбук и брендированную чашку.
Она собрала волосы в пучок и дополнила свой спортивный образ солнцезащитными очками и массивными серьгами-кольцами золотого цвета. Джей Ло после тренировки села на пассажирское сиденье кабриолета Mercedes с водителем.
Уже во вторник, 16 июля, Дженнифер отмечает вторую годовщину свадьбы с четвертым мужем Беном Аффлеком, с которым, по слухам, они расстаются.
Напомним, актера Бена Аффлека заметили без кольца после слухов об их окончательном разводе с Джей Ло. Также певица Дженнифер Лопес планирует отсудить половину имущества у Аффлека во время развода.
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