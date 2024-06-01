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Дженнифер Лопес наконец-то воссоединилась с Беном Аффлеком по уважительной причине

1 июня 2024 13:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дженнифер Лопес наконец-то воссоединилась с Бен Аффлеком по уважительной причине
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Backgrid
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Папарацци сфотографировали, когда Бен Аффлек держался за руки со своей супругой Дженнифер Лопес. Пара уходила с церемонии вручения дипломов его дочери Вайолет в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пара была вместе с детьми-близнецами Джей Ло, 16-летними Максом и Эммой, а также детьми Аффлека, 15-летним Фином и 12-летним Сэмюэлем. Дженнифер надела розовое пальто, платье в тон и туфли, а ее супруг выбрал стильный синий костюм.

 

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с детьми
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Backgrid

 

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с семьей
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Backgrid

 

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Backgrid

 

Источник рассказал, что пара "хочет поставить детей на первое место" и что "Дженнифер и Бен всегда были очень ориентированы на семью". Инсайдер отметил, что для Вайолет "выпускной был большим делом", и ее мачеха "хотела его отпраздновать".

В последние месяцы пару редко видели вместе на публичных мероприятиях на фоне слухов о разводе. Ранее так же сообщалось, что пара уже неделями проживает раздельно.

Прошел всего год с тех пор, как Аффлек и Лопес купили свое имение за 60,85 миллионов долларов, но с тех пор Аффлек не только переехал, но и 14 мая Лопес видели, как сама искала дом в Беверли-Хиллз.

 

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек во время семейного выхода
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Backgrid

 

В последние две недели Аффлек не поддерживал супругу во время ее пресс-тура ее нового научно-фантастического боевика Netflix Atlas, а также пропустил ее премьеру фильма в Мехико.

Напомним, Дженнифер Лопес показала, изменилась ли за два десятилетия. А ранее стало известно, что Дженнифер Лопес запретила журналистам спрашивать ее о супруге.

Бен Аффлек
звезды
Звездный развод
Дженнифер Лопес

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