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Дженнифер Лопес подловили при поиске нового жилья на фоне слухов о разводе

8 августа 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженнифер Лопес подловили при поиске нового жилья на фоне слухов о разводе
Певица Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Певица Дженнифер Лопес выглядела напряженной, осматривая еще один дом в Беверли-Хиллз на фоне распада ее брака с Беном Аффлеком. 55-летняя уроженка Бронкса надела шикарную рубашку на пуговицах и широкие брюки в тонкую полоску, чтобы посетить дом стоимостью 22 миллиона долларов после того, как была вынуждена расстаться с особняком, который она купила с 51-летним актером за 60 миллионов долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Это произошло через две недели после того, как Аффлек потратила 20 миллионов долларов на особняк в Пасифик Палисейдс, когда она праздновала свой день рождения с семьей и друзьями в Хэмптоне. Сообщается, что Лопес была "взбешена и унижена" разрывом с Аффлеком перед неизбежным заявлением о разводе.

 

Дженнифер Лопес подловили при поиске нового жилья на фоне слухов о разводе - фото 1
Певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Певица попала в заголовки газет вместе со своим супругом на фоне слухов относительно из развода.

Инсайдер сказал: "Он унизил ее, потому что она грзандиозно заявила всему миру, что он любовь всей ее жизни. Два года назад у них было две свадьбы. Это какой-то рекорд, они ведь не маленькие дети".

Также считается, что Дженнифер еще больше удручена разрывом, поскольку в нем задействованы их дети.

"В этом замешаны пять детей. Она знала, что они собираются иметь смешанные семьи. Она не доконца признала, что все кончено", — говорит источник.

Дженнифер воспитывает двойню Макса и Эмме, 16 лет, с бывшим супругом Марком Энтони. У Аффлека дети: 18-летняя Вайолет, 15-летний Финн и 12-летний Сэмюэль от бывшей супруги Дженнифер Гарнер.

 

Дом, который смотрела певица
Дом, который смотрела певица. Фото: Google

 

Дом, который смотрела Дженнифер, может похвастаться шестью спальнями, семью с половиной ванными комнатами. Вилла в испанском стиле была построена в 1927 году и полностью отремонтирована. Другие детали резиденции включают в себя внутренние дворики, деревянные и инкрустированные полы, деревянные балочные потолки с ручным трафаретом, а также кухню шеф-повара с зоной для завтрака.

Другие преимущества пространства — винная комната с контролируемой температурой, тренажерный зал и гостевой дом.

Лопес считает дом с 12 спальнями, который она купила с Беном, "велик для нее". Звездная пара посетила более 80 объектов недвижимости, прежде чем остановить выбор на имении за 61 миллион долларов, которое они приобрели в 2023 году.

Напомним, стало известно, спасли ли любовь Лопес с супругом. А раньше мы писали, что Бен Аффлек обзавелся собственным поместьем.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звездная пара

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