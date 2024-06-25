Дженніфер Лопес підловили в економ-класі на тлі чуток про розлучення

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Лопес робила все можливе, щоб не привертати до себе уваги, коли її помітили в економ-класі. Зірка, чиї статки оцінюються в 400 мільйонів доларів, сіла на рейс з Неаполя до Парижа.

Про це пише Daily Mail.

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На фотографіях 54-річна співачка невимушено одягнена в білий джемпер і спортивні штани, сидить біля вікна на рейсі авіаперевізника KLM, де ціни на квиток починаються від 134 євро.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Незважаючи на те, що рейси KLM пропонують салон бізнес-класу, артистка вирішила подорожувати в бюджетному сегменті.

Рішення Джей Ло летіти економ-класом прийнято після того, як вона скасувала свій тур на тлі сімейних проблем із Беном Аффлеком.

Пройшовши митницю та службу безпеки, вона подорожувала зі своїм охоронцем у літаку, який сидів на сидінні біля проходу.

Лопес закінчила свою відпустку в Італії. В останні місяці Дженніфер постійно стикається з чутками про розлучення із Беном. Пара також живе окремо вже кілька тижнів. Наприкінці травня вона скасувала свій концертний тур із найкращими хітами та взяла відпустку, щоб "побути зі своїми дітьми, сім’єю та близькими друзями".

Нещодавно вони з Беном намагалися тихо розвантажити свій дім у Беверлі-Хіллз, який коштує 60 мільйонів доларів. На додаток до скасування туру, Лопес також заплатила 20 мільйонів доларів із власної кишені для фінансування документального фільму. Незважаючи на все це, її кар’єра в кіно все ще розвивається, оскільки вона збирається рекламувати два майбутніх фільми разом зі своїм чоловіком, оскільки він є продюсером фільмів "Нестримний" і "Поцілунок жінки-павука".

Нагадаємо, Дженніфер Лопес вразила стрункістю на відпочинку.