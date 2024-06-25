Дженнифер Лопес подловили в эконом-классе на фоне слухов о разводе

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Лопес делала все возможное, чтобы не обращать на себя внимания, когда ее заметили в эконом-классе. Звезда, чье состояние оценивается в 400 миллионов долларов, села на рейс из Неаполя в Париж.

Об этом пишет Daily Mail.

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На фотографиях 54-летняя певица непринужденно одетая в белый джемпер и спортивные штаны, сидит у окна на рейсе авиаперевозчика KLM, где цены на билет начинаются от 134 евро.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

Несмотря на то что рейсы KLM предлагают салон бизнес-класса, артистка решила путешествовать в бюджетном сегменте.

Решение Джей Ло лететь эконом-классом принято после того, как она перенесла свой тур на фоне семейных проблем с Беном Аффлеком.

Пройдя таможню и службу безопасности, она путешествовала со своим охранником в самолете, сидевшем на сиденье у прохода.

Лопес закончила свой отпуск в Италии. В последние месяцы Дженнифер постоянно сталкивается со слухами о разводе с Беном. Пара также живет раздельно уже несколько недель. В конце мая она отменила свой концертный тур с лучшими хитами и взяла отпуск, чтобы побыть со своими детьми, семьей и близкими друзьями.

Недавно они с Беном пытались тихо разгрузить свой дом в Беверли-Хиллз, который стоит 60 миллионов долларов. Вдобавок к отмене тура, Лопес заплатила 20 миллионов долларов из собственного кармана для финансирования документального фильма. Несмотря на все это, ее карьера в кино развивается, поскольку она собирается рекламировать два будущих фильма вместе со своим супругом, он является продюсером фильмов "Неудержимый" и "Поцелуй женщины-паука".

Напомним, Дженнифер Лопес поразила стройностью на отдыхе.