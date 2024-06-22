Дженніфер Лопес у білосніжному купальнику вразила формами на тлі сімейної драми

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Співачка та акторка Дженніфер Лопес на тлі чуток про розставання з чоловіком Беном Аффлеком вирушила у відпустку до Італії з друзями. Її 51-річний чоловік залишився вдома в Лос-Анджелесі.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка хизувалася фігурою у білосніжному купальнику, позуючи на яхті. До Лопес приєдналися її друзі, час від часу фотографуючи її в ефектних позах. Обручка з рідкісним зеленим діамантом залишилася на її пальці, незважаючи на повідомлення, що вони з Аффлеком "живуть окремим життям" і продають свій сімейний дім за 61 мільйон доларів.

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Виконавиця, яка нещодавно заявила, що стала "стрункішою", ніж будь-коли після тренувань для свого фільму "Поцілунок жінки-павука", має підтягнуту фігуру завдяки кікбоксінгу та бьорпі.

"Я худіша, ніж будь-коли була. Зараз я в бойовій формі", — сказала вона минулого місяця в ефірі Live With Kelly and Mark.

Минулого року вона розповіла про те, як спорт допомагає їй зберігати позитивний психологічний настрій.

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

"Не секрет, що фітнес є дуже важливою частиною мого життя. Я думаю, що існує позитивна кореляція між фізичними вправами та психічним здоров’ям", — розповіла Дженніфер.

Далі Лопес сказала, що вона вважає, що як тільки ви знайдете гарний баланс через рішучість і зосередженість, ви зможете стати найкращою версією себе.

"Був період у моєму житті, коли я спала від 3 до 5 годин на добу. Я була на знімальному майданчику цілий день і в студії всю ніч, а на вихідних влаштовувала гулянки та знімала відео. Мені було близько 20, і я думала, що я непереможна. Одного дня я сиділа у трейлері, і вся робота та стрес, який вона принесла із собою, у поєднанні з недостатньою кількістю сну, щоб психічного відновлення, наздогнали мене. Я думала, що втрачаю розум…Тепер я знаю, що це була класична панічна атака, спричинена виснаженням, але я ніколи навіть не чула цього терміна в той час", — пригадала Лопес.

Після консультації з лікарем Дженніфер сказала, що "усвідомила, наскільки серйозними можуть бути наслідки ігнорування того, що тіло та розум потребують для здоров’я — і з цього почалася її дорога до правильного способу життя.

Нагадаємо, інсайдери розповіли, чим насправді незадоволений Бен Аффлек у шлюбі з Лопес. А раніше стало відомо про специфічні вимоги співачки до персоналу.