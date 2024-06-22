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Дженніфер Лопес у білосніжному купальнику вразила формами на тлі сімейної драми

22 червня 2024 07:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дженніфер Лопес у білосніжному купальнику вразила формами на тлі сімейної драми
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Співачка та акторка Дженніфер Лопес на тлі чуток про розставання з чоловіком Беном Аффлеком вирушила у відпустку до Італії з друзями. Її 51-річний чоловік залишився вдома в Лос-Анджелесі.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка хизувалася фігурою у білосніжному купальнику, позуючи на яхті. До Лопес приєдналися її друзі, час від часу фотографуючи її в ефектних позах. Обручка з рідкісним зеленим діамантом залишилася на її пальці, незважаючи на повідомлення, що вони з Аффлеком "живуть окремим життям" і продають свій сімейний дім за 61 мільйон доларів.

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Виконавиця, яка нещодавно заявила, що стала "стрункішою", ніж будь-коли після тренувань для свого фільму "Поцілунок жінки-павука", має підтягнуту фігуру завдяки кікбоксінгу та бьорпі.

"Я худіша, ніж будь-коли була. Зараз я в бойовій формі", — сказала вона минулого місяця в ефірі Live With Kelly and Mark.

Минулого року вона розповіла про те, як спорт допомагає їй зберігати позитивний психологічний настрій.

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Акторка та співачка Дженніфер Лопес
Акторка та співачка Дженніфер Лопес. Фото: BACKGRID

 

"Не секрет, що фітнес є дуже важливою частиною мого життя. Я думаю, що існує позитивна кореляція між фізичними вправами та психічним здоров’ям", — розповіла Дженніфер.

Далі Лопес сказала, що вона вважає, що як тільки ви знайдете гарний баланс через рішучість і зосередженість, ви зможете стати найкращою версією себе.

"Був період у моєму житті, коли я спала від 3 до 5 годин на добу. Я була на знімальному майданчику цілий день і в студії всю ніч, а на вихідних влаштовувала гулянки та знімала відео. Мені було близько 20, і я думала, що я непереможна. Одного дня я сиділа у трейлері, і вся робота та стрес, який вона принесла із собою, у поєднанні з недостатньою кількістю сну, щоб психічного відновлення, наздогнали мене. Я думала, що втрачаю розум…Тепер я знаю, що це була класична панічна атака, спричинена виснаженням, але я ніколи навіть не чула цього терміна в той час", — пригадала Лопес.

Після консультації з лікарем Дженніфер сказала, що "усвідомила, наскільки серйозними можуть бути наслідки ігнорування того, що тіло та розум потребують для здоров’я — і з цього почалася її дорога до правильного способу життя.

Нагадаємо, інсайдери розповіли, чим насправді незадоволений Бен Аффлек у шлюбі з Лопес. А раніше стало відомо про специфічні вимоги співачки до персоналу.

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