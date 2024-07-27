Дженнифер Лопес поразила новым фото из собственной спальни с фото Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес не убирает фотографии своего супруга Бена Аффлека. Красавица в честь дня рождения показала одну из комнат своего особняка в Хэмптоне.

Об этом пишет Daily Mail.

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В историях, которые певица показала, заметна фотография в рамке с Аффлеком с ее свадьбы в Джорджии в августе 2022 года. Имелись и другие меньшие фотографии в рамках, на которых, казалось, были также она и Бен. Изображения были замечены, когда ее партнер-продюсер Элейн Голдсмит-Томас и ее тренер по вокалу Стиви Макки сидели на диване и поздравляли Дженнифер с днем ​​рождения. Поклонники выразили сомнения относительно случайности фото в комнате Лопес.

В доме Дженнифер Лопес до сих пор есть общая фотография с Аффлеком. Фото: instagram.com/jlo/

"С ней не бывает случайностей, она дает ему понять, что все еще хочет его в своей жизни. Но тогда она все еще ведет публичный образ жизни, который он очень презирает".

"Никакого случайного размещения фото с Дженнифер Лопес. Все подстроено в совершенстве. Если вы видите свадебные фотографии на заднем плане, это потому, что она этого хочет".

"Она не делает ничего случайно, когда дело доходит до повторной публикации фотографий для СМИ. Это было сделано специально с ее стороны, чтобы показать Бену, что она все еще не потеряла надежды на примирение, несмотря на то, что он не пришел на ее день. рождение или годовщину. Она так отчаянно нуждается в его внимании, что это жалко. Девочка, отдай этому мужчне его документы и иди дальше", — комментируют подписчики.

Это произошло после того, как она устроила себе масштабную вечеринку в стиле Бриджертонов. На ней присутствовало несколько ее друзей. Среди них сестра Линда Лопес, менеджер Бенни Мэдина, стилист Шон "Бизи" Бартон и личный фотограф Ана Карбальоса. Но супруга Бена Аффлека не было на праздновании. Дженнифер и Бен, пытаясь восстановить свой брак, пишут любовные письма друг другу.

Лопес и Аффлек, воссоединившиеся в 2021 году после первого расставания в 2004 году, последние месяцы живут раздельно и не появлялись вместе на публике неделями.

Напомним, Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения в прозрачном платье. А раньше мы писали, что Дженнифер Лопес засветила свой пляжный образ.