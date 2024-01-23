Дженнифер Лопес ошеломила выходом в наряде из настоящих роз

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженнифер Лопес ошеломила необычным образом на показе Schiaparelli весна-лето 2024 года на Неделе высокой моды в Париже. 54-летняя Дженнифер выделялась из толпы в объемном белом жакете, украшенном отдельными лепестками роз, под ним была водолазка в тон и черные колготки.

Фото с гламурного мероприятия звезда опубликовала в социальной сети.

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Певица дополнила образ с помощью пары черных туфель на высоком каблуке и уникальной сумочкой. Гладкая прическа и оригинальные очки добавили изюминку образа.

"Пальто из 7000 настоящих лепестков роз, свежесть которых поддерживают сахарной водой, также известной как нектар колибри. Разработано специально для меня", — прокомментировала наряд Лопес.

Недавно Лопес стала лицом коллекции нижнего белья итальянского бренда. Капсула состоит из шелковых и кружевных бюстгальтеров, боди, пеньюаров, пижамных комплектов и халатов в трех основных оттенках.

Каждое изделие, созданное певицей для итальянского бренда, дополнено талисманом в виде крошечного брелока: колибри. Самая маленькая птица в мире имеет особое значение для Лопес, которая написала песню под названием Hummingbird для своего будущего альбома. Ее связь с колибри обусловлена их жизненной силой и символикой "вестников любви".

Напомним, Дженнифер Лопес примерила изысканное белье в ожидании Дня святого Валентина.

Ранее женщина-роза Дженнифер Лопес и гламурная "Барби" сияли на вручении "Золотого глобуса".