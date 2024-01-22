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Дженнифер Лопес примеряла изысканное белье в ожидании Дня святого Валентина

22 января 2024 10:15
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дженнифер Лопес примеряла изысканное белье в ожидании Дня святого Валентина
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Бренд Intimissimi представил новую рекламную кампанию, посвященную предстоящему Дню святого Валентина. В специальной фотосессии снялась амбассадор итальянского бренда Дженнифер Лопес.

Снимки артистка запостила в Instagram.

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Один из снимков певица опубликовала в своих социальных сетях. На нем она изображена в красном нижнем белье и такого же цвета шелковом кимоно. Стоя в соблазнительной позе возле стола, звезда вдыхает аромат красных роз.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Подписчики Лопес отреагировали на снимок. Одни восхитились тем, как она прекрасно выглядит в 54 года, и признали, что Intimissimi нашел лучшую модель для рекламы своей продукции. Другие напомнили звезде, что она замужем, и предложили ей вести себя скромнее, ведь в сети и так ходит много слухов о проблемах в ее отношениях с Беном Аффлеком.

Это произошло после того, как Дженнифер призналась, что они с Беном все еще "оба страдают от посттравматического стрессового расстройства" из-за внимания к их роману, который начался много лет назад.

Они встречались в начале 2000-х годов. После разрыва помолвки они оба женились и расставались с другими людьми, прежде чем снова воссоединиться. В 2021 году они возобновили отношения, а в следующем году поженились, снова став одной из самых обсуждаемых пар в шоу-бизнесе.

Напомним, Рианна обнажила пышные ягодицы в ожидании Дня святого Валентина.

Ранее Ким Кардашьян снялась в откровенной рекламе косметики.

Дженнифер Лопес
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День Святого Валентина
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