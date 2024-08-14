Дженніфер Лопес провела час з сином Бена Аффлека на тлі чуток про розлучення

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес відвідала Бена Аффлека в його орендованому маєтку в Лос-Анджелесі. 55-річна діва взяла Семюеля, 12-річного сина актора, якого він має від колишньої дружини Дженніфер Гарнер, за покупками в торговий центр Century City Mall.

Про це пише Daily Mail.

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Джерело розповіло, що вона любить підтримувати зв'язок з дітьми Бена. Зараз Лопес мешкає у їхньому особняку в Бель-Ейр, який зараз продається за 68 мільйонів доларів. Артистку вже кілька разів бачили з дочкою Вайолет. Аффлек і Гарнер також мають Серафіну, яку називають Фін.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Дженніфер ще більше засмучена розривом, оскільки в ньому задіяні їхні діти.

"У цьому замішані п'ятеро дітей. Вона знала, що вони збираються мати змішені сім’ї. Вона не повністю визнала, що все скінчено", — говорить джерело.

Дженніфер виховує двійнят Макса та Емме з колишнім чоловіком Марком Ентоні. У Аффлек діти: 18-річна Вайолет, 15-річний Фіна та 12-річний Семюель від колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бена Аффлека підозрюють у возз'єднанні. А раніше ми писали, що Дженніфер Лопес шукає новий будинок.