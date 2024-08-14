Дженнифер Лопес провела время с сыном Бена Аффлека на фоне слухов о разводе

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес посетила Бена Аффлека в его арендованном поместье в Лос-Анджелесе. 55-летняя дива взяла Сэмюэля, 12-летнего сына актера, которого он имеет от бывшей супруги Дженнифер Гарнер, за покупками в торговый центр Century City Mall.

Об этом пишет Daily Mail.

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Источник рассказал, что она любит поддерживать связь с детьми Бена. Сейчас Лопес проживает в их особняке в Бель-Эйре, который продается за 68 миллионов долларов. Артистку уже несколько раз видели с дочерью супруга Вайолет. Аффлек и Гарнер также воспитывают Серафину, которую называют Финн.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Дженнифер еще больше расстроена разрывом, поскольку в нем задействованы их дети.

"В этом замешаны пятеро детей. Она знала, что они собираются иметь смешанные семьи. Она не полностью признала, что все кончено", — говорит источник.

Дженнифер воспитывает близнецов Макса и Эмме с бывшим супругом Марком Энтони. У Аффлек дети: 18-летняя Вайолет, 15-летний Финн и 12-летний Сэмюэль от бывшей супруги Дженнифер Гарнер.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бена Аффлека подозреваются в воссоединении. А раньше мы писали, что Дженнифер Лопес ищет новый дом.