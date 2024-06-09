Джей Ло и Бен Аффлек продают продают совместный дом в Беверли-Хиллз.

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

Звездные супруги Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наняли риелтора, чтобы продать свой особняк в Беверли-Хиллз стоимостью 60 миллионов долларов, который они приобрели в прошлом году. По инсайдерской информации, их родственник показывал дом около 2 недель, но еще не нашел покупателя.

Об этом пишет Daily Mail.

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По информации инсайдеров, Лопес уже ищет новый дом, в то время как Аффлек продолжает жить в доме в Брентвуде, который арендует за 100 тысяч долларов в месяц, рядом со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер.

Фотографии их общего особняка в Беверли-Хиллз стоимостью 60 миллионов долларов были загружены на сайт недвижимости Zillow.com.

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в Беверли-Хиллз. Фото: Zillow.com.

Особняк имеет 17 комнат и территорию в 10 тысяч квадратных метров. На территории имения есть гостевой дом, а также дом для смотрителя, а также есть гараж на 15 автомобилей и парковка на 80 мест.

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека в Беверли-Хиллз. Фото: Zillow.com.

Новый владелец сможет воспользоваться открытым спортивным комплексом с баскетбольным полем, пикболболом, тренажерным залом, боксерским рингом и баром, а также огромным бассейном.

Напомним, звездные супруги недавно вместе посетили важное мероприятие. Также Джей Ло отменяла свой тур из-за плохой продажи билетов.