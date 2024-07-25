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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек спасают свой брак проверенным способом

25 июля 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек пытались спасти брак проверенным способом
Актриса Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вспомнили первые дни своего романа в отчаянной попытке возобновить свой брак. Пара пишет друг другу любовные письма, пытаясь восстановить свои отношения.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пара, воссоединившаяся в 2021 году после первого расставания в 2004 году, живет отдельно, иногда их фотографируют без обручальных колец и их не видят вместе с июня. Но, несмотря на то, что они были готовы сдаться несколько месяцев назад, Лопес и Аффлек работают над сохранением своего союза, держа свою любовную жизнь подальше от внимания.

 

Актриса Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Актриса Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Reuters

 

"Джен и Бен согласились, что лучше провести некоторое время по отдельности, чтобы они могли действительно понять, чего именно они хотят. Они были готовы сдаться. Документы о разводе готовы к подаче. Но они хотели попробовать в последний раз, придумывая друг другу письма. Это то, что заставило их когда-то возобновить отношения", — говорит друг супругов.

Лопес поделилась большим количеством любовной переписки с Аффлеком в своем фильме "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали", а актер рассказал, что он хранил письма Лопес во время своего 13-летнего брака с Дженнифер Гарнер.

Позже он объединил письма в книгу, чтобы подарить певице, когда они воссоединились в 2021 году.

"Эту книгу Бен подарил мне на наше первое Рождество вместе. Каждое письмо, которое мы писали друг другу 20 лет назад, и сегодня", — рассказала звезда.

В документальном фильме Аффлек рассказал, что, когда они решили восстановить свои отношения, он сначала попросил их сохранять конфиденциальность.

"На этот раз Джей Ло точно не будет никому показывать эти письма, и они останутся между ней и Беном. Если они решат, что хотят остаться вместе, она оставит свою любовную жизнь при себе. Пока это выглядит многообещающе", — говорит инсайдер.

Напомним, стало известно, кто из звездных друзей предупреждал Аффлека о проблемном браке. А раньше мы писали, что Дженнифер Лопес отказалась от украшения в честь супруга.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звездная пара

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