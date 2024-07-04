Дженнифер Лопес и Бен Аффлек распродают предметы роскоши на фоне слухов о разводе

Актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Американская актриса Дженнифер Лопес и супруг Бен Аффлек распродают произведения искусства из своего особняка стоимостью 60 миллионов долларов в Бел-Эйре, Калифорния. В прошлом месяце здание было выставлено за 65 миллионов долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Некоторые из дорогих вещей в двухэтажном доме с 12 спальнями, как картины и "другие предметы", были распроданы коллекционерам в начале июня.

Актриса Дженнифер Лопес в имении. Фото: instagram.com/jlo/

Аффлек забрал последние вещи из дома, когда Дженнифер в прошлом месяце отдыхала в Италии. Звезды больше не делят вместе жилплощадь; она живет в их особняке в Бель-Эйре, штат Калифорния, стоимостью 60 миллионов долларов, а он живет в съемной квартире за 100 тысяч долларов в месяц, расположенной неподалеку от его бывшей супруги Дженнифер Гарнер.

Аффлек и Гарнер имеют троих детей: Вайолет, 18 лет, Серафину, 15 лет, и Сэмюэла, 12 лет. Дом может похвастаться 12 спальнями и 24 ванными комнатами. Он был "недавно перестроен и расширен" и содержит гараж на 12 машин и паркинг на 80. Есть также "единственный в своем роде" крытый спортивный комплекс, гостевой пентхаус и домик для гостей и охраны.

Благодаря крытому спортивному комплексу Дженнифер имеет полный тренажерный зал, а также площадки для баскетбола, пикболла и боксерский ринг. Также есть спортивный лаунж и бар.

TMZ сообщает, что здесь также есть парикмахерская и маникюрный салон, домашний кинотеатр, винный погреб, виски-лаунж, а также сауна и массажные кабинеты. На территорию есть два частных входа с воротами.

Напомним, звездный друг предупреждал Бена Аффлека о разводе с Лопесом. А раньше мы писали, кто помогает Бену Аффлеку спасать брак.