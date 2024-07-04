Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дженнифер Лопес и Бен Аффлек распродают предметы роскоши на фоне слухов о разводе arrow

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек распродают предметы роскоши на фоне слухов о разводе

4 июля 2024 13:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек распродают предметы роскоши на фоне слухов о разводе
Актеры Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американская актриса Дженнифер Лопес и супруг Бен Аффлек распродают произведения искусства из своего особняка стоимостью 60 миллионов долларов в Бел-Эйре, Калифорния. В прошлом месяце здание было выставлено за 65 миллионов долларов.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Бен Аффлек забрал вещи из дома Дженнифер Лопес

Некоторые из дорогих вещей в двухэтажном доме с 12 спальнями, как картины и "другие предметы", были распроданы коллекционерам в начале июня.

 

Актриса Дженнифер Лопес в имении
Актриса Дженнифер Лопес в имении. Фото: instagram.com/jlo/

 

Аффлек забрал последние вещи из дома, когда Дженнифер в прошлом месяце отдыхала в Италии. Звезды больше не делят вместе жилплощадь; она живет в их особняке в Бель-Эйре, штат Калифорния, стоимостью 60 миллионов долларов, а он живет в съемной квартире за 100 тысяч долларов в месяц, расположенной неподалеку от его бывшей супруги Дженнифер Гарнер.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

 

Аффлек и Гарнер имеют троих детей: Вайолет, 18 лет, Серафину, 15 лет, и Сэмюэла, 12 лет. Дом может похвастаться 12 спальнями и 24 ванными комнатами. Он был "недавно перестроен и расширен" и содержит гараж на 12 машин и паркинг на 80. Есть также "единственный в своем роде" крытый спортивный комплекс, гостевой пентхаус и домик для гостей и охраны.

Благодаря крытому спортивному комплексу Дженнифер имеет полный тренажерный зал, а также площадки для баскетбола, пикболла и боксерский ринг. Также есть спортивный лаунж и бар.

TMZ сообщает, что здесь также есть парикмахерская и маникюрный салон, домашний кинотеатр, винный погреб, виски-лаунж, а также сауна и массажные кабинеты. На территорию есть два частных входа с воротами.

Напомним, звездный друг предупреждал Бена Аффлека о разводе с Лопесом. А раньше мы писали, кто помогает Бену Аффлеку спасать брак.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек Звездный развод зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно