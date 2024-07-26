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Дженнифер Лопес в белоснежном купальнике похвасталась подтянутой фигурой

26 июля 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженнифер Лопес без обручального кольца, но в белоснежном купальнике похвасталась подтянутой фигурой
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Певица Дженнифер Лопес опубликовала потрясающее селфи на свое 55-летие. Актриса позировала в купальнике с несколькими украшениями из желтого золота.

Фото Лопес опубликовала в своем Instagram.

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Дженнифер Лопес на фото позирует возле зеркала в белом купальнике. А снимок подписала так: "Это Я... Сейчас" со смайликом именинного торта.

 

Певица Дженнифер Лопес
Певица Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

 

Ким Кардашьян, Дженна Деван и Мелисса Горга отдали свои лайки в течение 10 минут после публикации.

Лопес наслаждалась перерывом после отмены своего летнего тура Greatest Hits, который пройдет в 2025 году. 20 августа будет два года со дня ее свадьбы с Беном. Они не фотографировались вместе почти два месяца. В последний раз их видели вместе в начале июня на баскетбольном матче его сына Самуэля.

Однако Лопес была сфотографирована со старшей дочерью Бена Вайолет, приехавшей посетить исполнительницу в Хэмптоне.

Лопес и Аффлек пишут друг другу любовные письма, пытаясь восстановить свои отношения. Лопес поделилась большим количеством любовной переписки с Аффлеком в своем фильме "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали", а актер рассказал, что он хранил письма от Лопес во время своего 13-летнего брака с Дженнифер Гарнер.

Напомним, мы писали, кто из звездных приятелей предупреждал Аффлека о возможном разводе.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды звезды

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