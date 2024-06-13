Справжня діва — стали відомі незвичні вимоги Дженніфер Лопес до своїх співробітників

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес опинилася у центрі історії, же їй приписують "поведінку примадонни". 54-річна поп-зірка переживає непрості часи через нещодавно скасований тур, чутки про сімейні проблеми з чоловіком Беном Аффлеком і заяви про "неприємну" поведінку.

Про це пише Daily Mail.

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Інсайдери стверджують, що Дженніфер дотримується дивного правила "не дивитися в очі" під час спілкування з своїм працівникам.

"Наш друг працював над освітленням за лаштунками на одному з її концертів. Усім робітникам було дано суворий інструктаж: не дивитися в очі Лопес", — заявив один з чоловіків в інтернеті.

У мережі обурились ставленням Дженніфер Лопес до своїх працівників. Фото: dailymail.co.uk

У мережі обурились ставленням Дженніфер Лопес до своїх працівників. Фото: dailymail.co.uk

У мережі обурились ставленням Дженніфер Лопес до своїх працівників. Фото: dailymail.co.uk

Інший розповів подібну історію, стверджуючи: "Я знав людей, які працювали в Mohegan Sun, казино в США, і їм було наказано повністю уникати зорового контакту з дівою-Дженніфер Лопес. Вони сміються над нею досі, тому що там з'явилися набагато більші знаменитості, які були набагато більш люб'язними та доброзичливими".

Інший стверджував, що навіть водії лімузинів підлягають тому ж правилу.

"Зі слів мого друга-інсайдера, водіїв її лімузинів проінструктували так само, вони навіть не могли дивитися на неї в дзеркала заднього виду", — стверджували вони.

У мережі обурились ставленням Дженніфер Лопес до своїх працівників. Фото: dailymail.co.uk

У мережі обурились ставленням Дженніфер Лопес до своїх працівників. Фото: dailymail.co.uk

Райдер Дженніфер Лопес у гримерці. Фото: dailymail.co.uk

Американський подкастер, який виступає під псевдонімом LABellatini, також поділився історією про нібито "правило Дженніфер — "ні" зоровому контакту".

"У мене є друг, який працював над аудіопроектом Джей Ло, і вона його вигнала. Зупинили все виробництво і все, тому що він подивився їй в очі. У мене є ще 15 подібних історій", — додав він.

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Кілька інтернет користувачів висунули подібні звинувачення щодо поведінки Дженніфер на знімальному майданчику. Один стверджував, що раніше вони працювали на гірськолижному курорті в Каліфорнії, де Дженніфер знімала рекламу для автомобільної компанії.

"На стійці реєстрації курорту ми отримали повідомлення про те, що не можемо мати з нею зорового контакту. Ти можеш у це повірити!?", — діляться у мережі.

Днями одна з ведучих розповіла, що з Дженніфер Лопес подорожує більше людей, ніж з президентом, і це не жарт.

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

"У мене будуть проблеми через це, але я добре пам’ятаю про Джей Ло, що була людина, вся робота якої полягала в тому, щоб тримати дзеркало з вогниками за лаштунками. Пам’ятаю, як я думала: "Цей бідолашний чоловік. Яка дивна робота. Він, мабуть, ходив до школи мистецтв і мріяв стати музикантом, а тепер він тримає дзеркало Джей Ло", — пригадала блогерка.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек вразили рідкісною спільною появою на людях. А раніше ми писали про подробиці сімейної драми Дженніфер Лопес.