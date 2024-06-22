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Дженнифер Лопес в белом купальнике поразила формами на фоне семейной драмы

22 июня 2024 07:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дженнифер Лопес в белом купальнике поразила формами на фоне семейной драмы
Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Певица и актриса Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе с супругом Беном Аффлеком отправилась в отпуск в Италию с друзьями. Ее 51-летний муж остался дома в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица хвастала фигурой в белоснежном купальнике, позируя на яхте. К Лопес присоединились ее друзья, время от времени фотографируя ее в эффектных позах. Обручальное кольцо с редким зеленым бриллиантом осталось на ее пальце, несмотря на информацию, что они с Аффлеком "живут отдельной жизнью" и продают свой семейный дом за 61 миллион долларов.

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес
Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес
Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Исполнительница, которая недавно заявила, что стала "стройнее", чем когда-либо после тренировок для своего фильма "Поцелуй женщины-паука" благодаря кикбоксингу и берпи.

"Я стройнее, чем когда-либо была. Сейчас я в боевой форме", — сказала она в прошлом месяце в эфире Live With Kelly and Mark.

В прошлом году она рассказала о том, как спорт помогает ей сохранять позитивный психологический настрой.

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес
Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес
Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес
Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес
Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Актриса и певица Дженнифер Лопес
Актриса и певица Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

 

"Не секрет, что фитнес является очень важной частью моей жизни. Я думаю, что существует положительная взаимосвязь между физическими упражнениями и психическим здоровьем" , — рассказала Дженнифер.

Далее Лопес сказала, что она считает, что как только вы найдете отличныйй баланс благодаря решительности и сосредоточенности, вы сможете стать лучшей версией себя.

"Был период в моей жизни, когда я спала от 3 до 5 часов в сутки. Я была на съемочной площадке целый день и в студии всю ночь, а на выходных устраивала гулянки и снимала видео. Мне было около 20, и я думала, что я непобедима. Однажды я сидела в трейлере, и вся работа и стресс, который она принесла с собой, в сочетании с недостаточным количеством сна, психического восстановления, догнали меня. Я думала, что теряю рассудок.  Теперь я знаю, это была классическая паническая атака, вызванная истощением, но я никогда даже не слышала этого термина в то время", — вспомнила Лопес.

После консультации с врачом Дженнифер сказала, что "поняла, насколько серьезными могут быть последствия игнорирования того, что тело и разум нуждаются в здоровье — и с этого началась ее дорога к правильному образу жизни.

Напомним, инсайдеры рассказали, чем действительно недоволен Бен Аффлек в браке с Лопес. А ранее стало известно о специфических требованиях певицы к персоналу.

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