Дженнифер Лопес в минишортах начала празднование дня рождения без Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес. Фото: BackGrid

Певица Дженнифер Лопес устроила обед перед днем ​​рождения с любимыми родственниками в Хэмптоне в ресторане Arthur & Sons. В среду, 24 июля, красавице исполнится 55 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Артистка продемонстрировала свои подтянутые ноги в белом мини-комбинезоне, дополнила образ эспадрильями, солнцезащитными очками и сумочкой-корзинкой. На вечеринку под открытым небом она приехала на Jeep Wrangler верблюжьего цвета со снятым верхом. Среди гостей были ее старый менеджер и друг Бенни Медина, дети Макс и Эмме, и сестра Линда Лопес.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: социальные сети

Певица Дженнифер Лопес отправилась на празднование дня рождения. Фото: BackGrid

Певица Дженнифер Лопес собрала семью на празднование дня рождения в ресторане. Фото: социальные сети

Певица Дженнифер Лопес начала празднование юбилея. Фото: BackGrid

Певица Дженнифер Лопес начала празднование дня рождения без Бена Аффлека. Фото: BackGrid

Певица Дженнифер Лопес с сыном Максом. Фото: BackGrid

Гости лакомились типичными итальянскими блюдами, включая "жареные кальмары, фрикадельки с рикоттой, артишоки алла романо, салаты, куриное мясо, спагетти, омары бенедикт и пиккат из лосося на гриле со шпинатом". На десерт они наслаждались спумони, чизкейками из лимончелло и мини-каноли.

Супруг Дженнифер Бен Аффлек, за которого она вышла замуж в 2022 году, не был на праздновании. Он также пропустил субботнюю вечеринку. Лопес является мачехой троих детей Аффлека от бывшей супруги Дженнифер Гарнер.

У бывших супругов трое детей: 18-летняя Вайолет, 15-летний Финн и 12-летний Сэмюэль. Дети Аффлека и Лопес пытались помочь им восстановить их союз.

"Дети думают, что Дженнифер и Бен действительно глубоко влюблены, как родственные души, и они не хотят, чтобы они расставались. Они хотят, чтобы они действовали, как говорили в их брачных обетах", — пояснил инсайдер.

Дети надеялись, что Аффлек и Лопес смогут "снова собраться" до того, как поп-звезда отпразднует свое 55-летие 24 июля.

Напомним, Дженнифер Лопес отказалась от украшения в честь Бена Аффлека. А раньше мы писали, что звездный друг предупреждал Бена Аффлека о разводе.