Дженнифер Лопес отказалась от драгоценного украшения в честь Бена Аффлека

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес была замечена на выходе из элитного тренажерного зала в Хэмптоне. Артистка сменила свое золотое ожерелье в честь своего супруга Бена Аффлека на ожерелье с ее именем, написанным курсивом. Это совершенно новое украшение, поскольку в нем были бриллианты; ее старое ожерелье со словом "Дженнифер" было золотым, без камней.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда надела белые брюки на шнурках и распустила волосы. Лопес не видели с супругои почти 50 дней, поскольку ходят слухи, что они собираются развестись.

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

У Бена трое детей: Вайолет, 18 лет, Финн, 15 лет, и Сэмюэл, 12 лет, от его бывшей супруги Дженнифер Гарнер. Джей Ло имеет 16-летних близнецов Макса и Эмме от своего бывшего супруга Марка Энтони. Вторую годовщину свадьбы Лопес провела в Хэмптоне без Бена. Лопес ужинала со своим сыном Максом и помощником в новом Arthur & Sons в Бриджхемптоне.

Дети хотят, чтобы Бен и Дженнифер снова собрались вместе к ее 55-летию, которое намечено на 24 июля.

"Есть надежда, что они смогут отпраздновать все вместе на спокойной семейной вечеринке в Лос-Анджелесе", — рассказал инсайдер.

Есть надежда на то, что Бен и Дженнифер смогут снова собраться.

"Они так много проходят по отдельности и как пара. Им может понадобиться некоторое время", — рассказал инсайдер.

Лопес и Аффлек решили выставить на продажу особняк в Беверли-Хиллз за 68 миллионов долларов и надеются на покупателя как можно скорее.

А раньше мы писали, что экс-супруга Бена Аффлека устала от его семейной драмы.