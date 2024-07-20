Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дженнифер Лопес отказалась от драгоценного украшения в честь Бена Аффлека arrow

Дженнифер Лопес отказалась от драгоценного украшения в честь Бена Аффлека

20 июля 2024 09:13
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженнифер Лопес отказалась от драгоценного украшения в честь Бена Аффлека
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Певица Дженнифер Лопес была замечена на выходе из элитного тренажерного зала в Хэмптоне. Артистка сменила свое золотое ожерелье в честь своего супруга Бена Аффлека на ожерелье с ее именем, написанным курсивом. Это совершенно новое украшение, поскольку в нем были бриллианты; ее старое ожерелье со словом "Дженнифер" было золотым, без камней.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Дженнифер Лопес поразила новым украшением

Звезда надела белые брюки на шнурках и распустила волосы. Лопес не видели с супругои почти 50 дней, поскольку ходят слухи, что они собираются развестись.

 

Актриса Дженнифер Лопес
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Актриса Дженнифер Лопес
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

 

Актриса Дженнифер Лопес
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: BACKGRID

 

У Бена трое детей: Вайолет, 18 лет, Финн, 15 лет, и Сэмюэл, 12 лет, от его бывшей супруги Дженнифер Гарнер. Джей Ло имеет 16-летних близнецов Макса и Эмме от своего бывшего супруга Марка Энтони. Вторую годовщину свадьбы Лопес провела в Хэмптоне без Бена. Лопес ужинала со своим сыном Максом и помощником в новом Arthur & Sons в Бриджхемптоне.

Дети хотят, чтобы Бен и Дженнифер снова собрались вместе к ее 55-летию, которое намечено на 24 июля.

"Есть надежда, что они смогут отпраздновать все вместе на спокойной семейной вечеринке в Лос-Анджелесе", — рассказал инсайдер.

Есть надежда на то, что Бен и Дженнифер смогут снова собраться.

"Они так много проходят по отдельности и как пара. Им может понадобиться некоторое время", — рассказал инсайдер.

Лопес и Аффлек решили выставить на продажу особняк в Беверли-Хиллз за 68 миллионов долларов и надеются на покупателя как можно скорее.

А раньше мы писали, что экс-супруга Бена Аффлека устала от его семейной драмы.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек Звездный развод зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня