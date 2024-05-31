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Джигурда проситься на війну вбивати українців

31 травня 2024 14:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Джигурда хоче воювати разом з окупантами
Російський актор Микита Джигурда. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий російський актор та путініст Микита Джигурда вирішив не обмежуватися поїздками на фронт. За інсайдерськими джерелами, прихильник кривавої політики Кремля хоче долучитися до війська та воювати проти українців.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Джигурда зібрався на війну

Джигурда, який народився у Києві, де досі мешкають його рідня та друзі, зібрався воювати проти нашої країни. Путініст хоче потрапити до підрозділу, де наразі несе службу Олексій Бліновський, чоловік блогерки Олени Бліновської, яку раніше заарештували за звинуваченням у несплаті податків і відмиванні грошей, а також колишній адвокат актора Михайла Єфремова Ельман Пашаєв.

Джигурда зібрався йти на війну
Російський актор Микита Джигурда. Фото: росЗМІ

Джигурда під час поїздок на прифронтові території вже відвідував цей підрозділ. Зокрема, у березні прихильник кривавої політики Кремля провів там творчий вечір, привіз безпілотники та речі для окупантів.

"Так, Джигурда також збирається заходити в цей підрозділ і вже запросив так зване ставлення", — зазначив інсайдер.

Джигурда йде вбивати своїх земляків
Російський актор Микита Джигурда в оточенні бойовиків "ДНР". Фото: росЗМІ

Зазначимо, що Джигурда з початку повномасштабного вторгнення РФ неодноразово відвідував окуповані українські території. Путініст на зустрічах з окупантами читав вірші, вихваляв їх роботу та купував для них озброєння та інші побутові речі.

Нагадаємо, зірка радянського фільму "Віват, гардемарини!" Михайло Мамаєв мобілізувався, щоб вбивати українських захисників, однак першим отримав травму ока. А також грузинська співачка Тамара Гвердцителі звинуватила президента РФ Володимира Путіна в смерті рідної людини.

вбивця
окупанти
росіяни
війна в Україні
зрада
військові
путіністи

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