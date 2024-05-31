Российский актер Никита Джигурда. Фото: росСМИ

Известный российский актер и путинист Никита Джигурда решил не ограничиваться поездками на фронт. По инсайдерским источникам, сторонник кровавой политики Кремля хочет присоединиться к армии и воевать против украинцев.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Джигурда, который родился в Киеве, где до сих пор живут его родные и друзья, собрался воевать против нашей страны. Путинист хочет попасть в подразделение, где сейчас несет службу Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, ранее арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, а также бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев.

Российский актер Никита Джигурда. Фото: росСМИ

Джигурда во время поездок на прифронтовые территории уже посещал это подразделение. В марте сторонник кровавой политики Кремля провел там творческий вечер, привез беспилотники и вещи для оккупантов.

"Да, Джигурда также собирается заходить в это подразделение и уже запросил так называемое отношение", — отметил инсайдер.

Российский актер Никита Джигурда в окружении боевиков "ДНР". Фото: росСМИ

Отметим, что Джигурда с начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно посещал оккупированные украинские территории. Путинист на встречах с оккупантами читал стихи, восхвалял их работу и покупал для них вооружение и другие бытовые вещи.

Напомним, звезда советского фильма "Виват, гардемарины!" Михаил Мамаев мобилизовался, чтобы убивать украинских защитников, однако первым получил травму глаза. А также грузинская певица Тамара Гвердцители обвинила президента РФ Владимира Путина в смерти родного человека.