Джолі не буде — Netflix анонсував аніме про Лару Крофт та назвав дату релізу
Стримінгова компанія Netflix презентувала тізер аніме "Розкрадачка гробниць: Легенда про Лару Крофт". Також стала відома дата прем’єри майбутнього проєкту.
Відповідне відео опублікував на своїх платформах Netflix.
Netflix готує сюрприз для фанатів Лари Крофт
Шукачку скарбів озвучила зірка фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша", акторка Гейлі Етвелл. Анджеліна Джолі, яка зіграла в оригінальних перших двох фільмах Лару Крофт до проєкту не приєдналась. Останнім часом 48-річна володарка премії "Оскар" не бере участь в кінопроєктах, бо більшість ресурсу вкладає в бізнес, зокрема, ательє.
До проєкту також не долучилась й шведська акторка Алісія Вікандер, яка 2018 року зіграла Лару Крофт у третій частині франшизи про відому шукачку скарбів.
Щодо нового аніме, то воно продовжить події трилогії відеоігор, яки виходили з 2013 по 2018 роки. Сюжет розповідає про загадковий китайський артефакт, який із маєтку Лари Крофт краде злодій. З цього і починаються чергові пригоди відомої британки. "Розкрадачка гробниць: Легенда про Лару Крофт" з'явиться на Netflix 10 жовтня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix анонсував масштабний проєкт про відеогру Minecraft. Також ми розповідали, що новий фільм франшизи "Шалений Макс" з Анею Тейлор-Джой провалився в прокаті.
Читайте Новини.LIVE!