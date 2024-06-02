Netflix анонсував аніме про Лару Крофт та назвав дату релізу

Героїня відеоігор та фільмів відомої франшизи, шукачка скарбів Лара Крофт. Фото: Instagram/_artugur_

Стримінгова компанія Netflix презентувала тізер аніме "Розкрадачка гробниць: Легенда про Лару Крофт". Також стала відома дата прем’єри майбутнього проєкту.

Відповідне відео опублікував на своїх платформах Netflix.

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Шукачку скарбів озвучила зірка фільму "Місія неможлива: Розплата. Частина перша", акторка Гейлі Етвелл. Анджеліна Джолі, яка зіграла в оригінальних перших двох фільмах Лару Крофт до проєкту не приєдналась. Останнім часом 48-річна володарка премії "Оскар" не бере участь в кінопроєктах, бо більшість ресурсу вкладає в бізнес, зокрема, ательє.

До проєкту також не долучилась й шведська акторка Алісія Вікандер, яка 2018 року зіграла Лару Крофт у третій частині франшизи про відому шукачку скарбів.

Щодо нового аніме, то воно продовжить події трилогії відеоігор, яки виходили з 2013 по 2018 роки. Сюжет розповідає про загадковий китайський артефакт, який із маєтку Лари Крофт краде злодій. З цього і починаються чергові пригоди відомої британки. "Розкрадачка гробниць: Легенда про Лару Крофт" з'явиться на Netflix 10 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Netflix анонсував масштабний проєкт про відеогру Minecraft. Також ми розповідали, що новий фільм франшизи "Шалений Макс" з Анею Тейлор-Джой провалився в прокаті.