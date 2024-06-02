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Джоли не будет — Netflix анонсировал аниме о Ларе Крофт и назвал дату релиза

2 июня 2024 20:48
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Стас Кожушко
Редактор
Netflix анонсировал аниме о Ларе Крофт и назвал дату релиза
Героиня видеоигр и фильмов известной франшизы, кладоискатель Лара Крофт. Фото: Instagram/_artugur_
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Стриминговая компания Netflix представила тизер аниме "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт". Также стала известна дата премьеры будущего проекта.

Соответствующее видео опубликовал на своих платформах Netflix.

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Искательницу сокровищ озвучила звезда фильма "Миссия невозможна: Расплата. Часть первая", актриса Хейли Этвелл. Анджелина Джоли, сыгравшая в оригинальных первых двух фильмах Лару Крофт к проекту не присоединилась. В последнее время 48-летняя обладательница премии "Оскар" не участвует в кинопроектах, потому что большинство ресурса вкладывает в бизнес, в частности, ателье.

К проекту также не присоединилась и шведская актриса Алисия Викандер, которая в 2018 году сыграла Лару Крофт в третьей части франшизы об известной искательнице сокровищ.

Что касается нового аниме, то оно продолжит события трилогии видеоигр, выходивших с 2013 по 2018 годы. Сюжет рассказывает о загадочном китайском артефакте, который из имения Лары Крофт ворует злоумышленник. С этого и начинаются очередные приключения известной британки. "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт" появится на Netflix 10 октября.

Напомним, ранее мы писали, что Netflix анонсировал масштабный проект о видеоигре Minecraft. Также мы рассказывали, что новый фильм франшизы "Безумный Макс" с Аней Тейлор-Джой провалился в прокате.

мультфильмы
Netflix
Анджелина Джоли
"Лара Крофт"

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