Netflix анонсировал аниме о Ларе Крофт и назвал дату релиза

Героиня видеоигр и фильмов известной франшизы, кладоискатель Лара Крофт. Фото: Instagram/_artugur_

Стриминговая компания Netflix представила тизер аниме "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт". Также стала известна дата премьеры будущего проекта.

Соответствующее видео опубликовал на своих платформах Netflix.

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Искательницу сокровищ озвучила звезда фильма "Миссия невозможна: Расплата. Часть первая", актриса Хейли Этвелл. Анджелина Джоли, сыгравшая в оригинальных первых двух фильмах Лару Крофт к проекту не присоединилась. В последнее время 48-летняя обладательница премии "Оскар" не участвует в кинопроектах, потому что большинство ресурса вкладывает в бизнес, в частности, ателье.

К проекту также не присоединилась и шведская актриса Алисия Викандер, которая в 2018 году сыграла Лару Крофт в третьей части франшизы об известной искательнице сокровищ.

Что касается нового аниме, то оно продолжит события трилогии видеоигр, выходивших с 2013 по 2018 годы. Сюжет рассказывает о загадочном китайском артефакте, который из имения Лары Крофт ворует злоумышленник. С этого и начинаются очередные приключения известной британки. "Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт" появится на Netflix 10 октября.

Напомним, ранее мы писали, что Netflix анонсировал масштабный проект о видеоигре Minecraft. Также мы рассказывали, что новый фильм франшизы "Безумный Макс" с Аней Тейлор-Джой провалился в прокате.