Джордж Клуні закликав президента США Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів

Джордж Клуні закликав Джо Байдена знятися з виборів президента США
Американський актор, продюсер Джордж Клуні тривалий час підтримує президента США Джо Байдена. Також зірка є спонсором політика. Втім актор закликав Байдена зняти свою кандидатуру з президентських перегонів.
Це Клуні написав у своїй колонці для видання The New York Times.
Джордж Клуні звернувся до Джо Байдена
Джордж Клуні попросив Джо Байдена знятися з виборів президента США, які пройдуть наприкінці цього року. 63-річний актор зазначив, що він любить Джо Байдена як сенатора, віцепрезидента та президента. А також вважає його другом, тому і вірить в нього. Втім є одна але.
"За останні чотири роки він виграв багато битв, в яких опинився. Але єдина битва, в якій він не може перемогти — це битва з часом. Ніхто з нас не може", — написав в колонці Клуні.
Клуні впевнений, що демократи не виграють із Байденом на президентських виборах, а також програють кампанію до Палати представників та Сенату. На думку Клуні, 81-річний Байден має зняти свою кандидатуру і надати слово його потенційним змінникам — губернатору Меріленду Весу Муру та віцепрезидентці Камалі Гарріс.
Зазначимо, що Джордж Клуні був одним з організаторів збору коштів для Демократичної партії на президентських виборах. Лише на одному заході на кампанію Байдена вдалося зібрати 28 млн доларів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що американські актори Бред Пітт і Джордж Клуні возз'єдналися на екрані у комедійному бойовику "Самотні вовки". Також ми розповідали, що голлівудський актор Ніколас Кейдж боїться можливостей штучного інтелекту.
Читайте Новини.LIVE!