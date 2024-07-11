Джордж Клуні закликав президента США Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів

Американський актор Джордж Клуні. Фото: Instagram/gorgeousgeorgeclooney

Американський актор, продюсер Джордж Клуні тривалий час підтримує президента США Джо Байдена. Також зірка є спонсором політика. Втім актор закликав Байдена зняти свою кандидатуру з президентських перегонів.

Це Клуні написав у своїй колонці для видання The New York Times.

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Джордж Клуні попросив Джо Байдена знятися з виборів президента США, які пройдуть наприкінці цього року. 63-річний актор зазначив, що він любить Джо Байдена як сенатора, віцепрезидента та президента. А також вважає його другом, тому і вірить в нього. Втім є одна але.

"За останні чотири роки він виграв багато битв, в яких опинився. Але єдина битва, в якій він не може перемогти — це битва з часом. Ніхто з нас не може", — написав в колонці Клуні.

Американський актор Джордж Клуні. Фото: Wikimedia Commons

Клуні впевнений, що демократи не виграють із Байденом на президентських виборах, а також програють кампанію до Палати представників та Сенату. На думку Клуні, 81-річний Байден має зняти свою кандидатуру і надати слово його потенційним змінникам — губернатору Меріленду Весу Муру та віцепрезидентці Камалі Гарріс.

Зазначимо, що Джордж Клуні був одним з організаторів збору коштів для Демократичної партії на президентських виборах. Лише на одному заході на кампанію Байдена вдалося зібрати 28 млн доларів.

Президент США, кандидат від демократів на майбутніх президентських виборах, Джо Байден. Фото: Reuters

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