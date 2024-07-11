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Джордж Клуни призвал Джо Байдена сняться с выборов президента США

11 июля 2024 00:00
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Стас Кожушко
Редактор
Джордж Клуни призвал президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов
Американский актер Джордж Клуни. Фото: Instagram/gorgeousgeorgeclooney
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американский актер, продюсер Джордж Клуни долгое время поддерживает президента США Джо Байдена. Также звезда является спонсором политика. Впрочем, актер призвал Байдена снять свою кандидатуру с президентской гонки.

Это Клуни написал в своей колонке для издания The New York Times.

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Джордж Клуни попросил Джо Байдена сняться с выборов президента США, которые пройдут в конце этого года. 63-летний актер отметил, что он любит Джо Байдена как сенатора, вице-президента и президента. А также считает его другом, потому и верит в него. Впрочем, есть одна но.

"За последние четыре года он выиграл много битв, в которых оказался. Но единственная битва, в которой он не может победить — это битва со временем. Никто из нас не может", — написал в колонке Клуни.

Голливудский актер Джордж Клуни
Американский актер Джордж Клуни. Фото: Wikimedia Commons

Клуни уверен, что демократы не выиграют с Байденом на президентских выборах, а также проиграют кампанию в Палату представителей и Сенат. По мнению Клуни, 81-летний Байден должен снять свою кандидатуру и предоставить слово его потенциальным сменщикам — губернатору Мэриленду Весу Муру и вице-президенту Камале Харрис.

Отметим, что Джордж Клуни являлся одним из организаторов сбора средств для Демократической партии на президентских выборах. Лишь на одном мероприятии на кампанию Байдена удалось собрать 28 млн долларов.

Президент США Джо Байден
Президент США, кандидат от демократов на предстоящих президентских выборах, Джо Байден. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что американские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни воссоединились на экране в комедийном боевике "Одинокие волки". Также мы рассказывали, что голливудский актер Николас Кейдж опасается возможностей искусственного интеллекта.

Джо Байден США выборы Джордж Клуни политики зарубежные звезды

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