Якими стали герої першого Джуманджі через 28 років — їх просто не впізнати

Кадр з легендарного фільму "Джуманджі" 1995 року. Фото: Pinterest

Пригодницький фільм "Джуманджі" вперше з’явився на телеекранах ще у далекому 1995 році, і з того часу став дуже успішним. Актори, які зіграли у цій картині, отримали шалену популярність, і за 28 років радикально змінили своє життя.

Новини.LIVE пропонує порівняти, як за 28 років змінилися актори фільму "Джуманджі".

Читайте також:

Кірстен Данст

Акторка Кірстен Данст вперше з’явилася на зйомках фільму "Джуманджі" на роль Джуді у досить юному віці, але ця картина стала далеко не першою в її кар’єрі. До початку зйомок вона зіграла у такому легендарному фільмі, як "Зоряний шлях: Наступне покоління".

Зараз 41-річна Кірстен є не тільки акторкою, а й режисеркою, сценаристкою, моделлю і співачкою. Крім того, вона перебуває у шлюбі з актором Джессі Племонс, який знявся у сучасній версії "Джуманджі".

Кірстен Данст у фільмі "Джуманджі" і зараз. Фото: Daily Mail

Бредлі Пірс

Актор, який зіграв роль Пітера Шеперда у фільмі "Джуманджі", на жаль, не став успішним голлівудським актором. Він час від часу знімається у різних епізодичних ролях і ролях другого плану, працює барменом і ресторанним консультантом.

Актор, якому сьогодні 41 рік, розлучився зі своєю дружиною Шері Марі Холмс і має двох синів.

Бредлі Пірс у ролі Пітера і сьогодні. Фото: Pinterest

Бонні Хант

Акторка Бонні Хант почала свою кар’єру з роботи стендап-комікинею, а у 1984 році вперше з’явилася в епізоді серіалу "Американський театр". Свого успіху акторка досягла завдяки ролям у таких легендарних фільмах, як:

Бетховен

Бетховен 2

Джуманджі

Джеррі Магуайер

Павутина брехні

Зелена миля

Оптом дешевше

Оптом дешевше 2

У 2006 році Бонні Хант, якій сьогодні вже 62 роки, розлучилася зі своїм чоловіком Джоном Мерфі, з яким була у шлюбі з 1988 року.

Бонні Хант у "Джуманджі" і зараз. Фото: Piximus

Бібі Нойвірт

Американська акторка зіграла роль тітки головних героїв на ім’я Нора Шеперд у фільмі "Джуманджі". Після завершення зйомок акторка інколи знімалася у кіно, але останнім часом віддає перевагу різних телевізійним шоу і бродвейським спектаклям.

Сьогодні 64-річна Бібі Нойвірт одружена з Крісом Калкінсом, з яким вступила у шлюб у 2009 році.

Бібі Нойвірт у фільмі "Джуманджі" і зараз. Фото: El HuffPost

Нагадаємо, ми писали про те, що сталося з головними героями фільму "Назад у майбутнє" через 38 років.

Раніше ми розповідали про те, як за 35 років змінилися герої фільму "Міцний горішок".

Також ми повідомляли про те, якими через 18 років стали актори з фільму "Хроніки Нарнії".