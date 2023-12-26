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"Джуманджі" 1995 року — якими стали актори фільму через 28 років

26 грудня 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Якими стали герої першого Джуманджі через 28 років — їх просто не впізнати
Кадр з легендарного фільму "Джуманджі" 1995 року. Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Пригодницький фільм "Джуманджі" вперше з’явився на телеекранах ще у далекому 1995 році, і з того часу став дуже успішним. Актори, які зіграли у цій картині, отримали шалену популярність, і за 28 років радикально змінили своє життя.

Новини.LIVE пропонує порівняти, як за 28 років змінилися актори фільму "Джуманджі".

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Кірстен Данст 

Акторка Кірстен Данст вперше з’явилася на зйомках фільму "Джуманджі" на роль Джуді у досить юному віці, але ця картина стала далеко не першою в її кар’єрі. До початку зйомок вона зіграла у такому легендарному фільмі, як "Зоряний шлях: Наступне покоління".

Зараз 41-річна Кірстен є не тільки акторкою, а й режисеркою, сценаристкою, моделлю і співачкою. Крім того, вона перебуває у шлюбі з актором Джессі Племонс, який знявся у сучасній версії "Джуманджі".

Кирстен Данст
Кірстен Данст у фільмі "Джуманджі" і зараз. Фото: Daily Mail

Бредлі Пірс 

Актор, який зіграв роль Пітера Шеперда у фільмі "Джуманджі", на жаль, не став успішним голлівудським актором. Він час від часу знімається у різних епізодичних ролях і ролях другого плану, працює барменом і ресторанним консультантом.

Актор, якому сьогодні 41 рік, розлучився зі своєю дружиною Шері Марі Холмс і має двох синів.

Бредли Пирс
Бредлі Пірс у ролі Пітера і сьогодні. Фото: Pinterest

Бонні Хант 

Акторка Бонні Хант почала свою кар’єру з роботи стендап-комікинею, а у 1984 році вперше з’явилася в епізоді серіалу "Американський театр".  Свого успіху акторка досягла завдяки ролям у таких легендарних фільмах, як:

  • Бетховен
  • Бетховен 2
  • Джуманджі
  • Джеррі Магуайер
  • Павутина брехні
  • Зелена миля
  • Оптом дешевше 
  • Оптом дешевше 2

У 2006 році Бонні Хант, якій сьогодні вже 62 роки, розлучилася зі своїм чоловіком Джоном Мерфі, з яким була у шлюбі з 1988 року.

Бонни Хант
Бонні Хант у "Джуманджі" і зараз. Фото: Piximus

Бібі Нойвірт 

Американська акторка зіграла роль тітки головних героїв на ім’я Нора Шеперд у фільмі "Джуманджі". Після завершення зйомок акторка інколи знімалася у кіно, але останнім часом віддає перевагу різних телевізійним шоу і бродвейським спектаклям.

Сьогодні 64-річна Бібі Нойвірт одружена з Крісом Калкінсом, з яким вступила у шлюб у 2009 році.

Биби Нойвирт
Бібі Нойвірт у фільмі "Джуманджі" і зараз. Фото: El HuffPost

Нагадаємо, ми писали про те, що сталося з головними героями фільму "Назад у майбутнє" через 38 років. 

Раніше ми розповідали про те, як за 35 років змінилися герої фільму "Міцний горішок". 

Також ми повідомляли про те, якими через 18 років стали актори з фільму "Хроніки Нарнії".

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