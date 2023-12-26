Якими стали герої першого Джуманджі через 28 років — їх просто не впізнати

"Джуманджі" 1995 року — якими стали актори фільму через 28 років
Пригодницький фільм "Джуманджі" вперше з’явився на телеекранах ще у далекому 1995 році, і з того часу став дуже успішним. Актори, які зіграли у цій картині, отримали шалену популярність, і за 28 років радикально змінили своє життя.
Новини.LIVE пропонує порівняти, як за 28 років змінилися актори фільму "Джуманджі".
Кірстен Данст
Акторка Кірстен Данст вперше з’явилася на зйомках фільму "Джуманджі" на роль Джуді у досить юному віці, але ця картина стала далеко не першою в її кар’єрі. До початку зйомок вона зіграла у такому легендарному фільмі, як "Зоряний шлях: Наступне покоління".
Зараз 41-річна Кірстен є не тільки акторкою, а й режисеркою, сценаристкою, моделлю і співачкою. Крім того, вона перебуває у шлюбі з актором Джессі Племонс, який знявся у сучасній версії "Джуманджі".
Бредлі Пірс
Актор, який зіграв роль Пітера Шеперда у фільмі "Джуманджі", на жаль, не став успішним голлівудським актором. Він час від часу знімається у різних епізодичних ролях і ролях другого плану, працює барменом і ресторанним консультантом.
Актор, якому сьогодні 41 рік, розлучився зі своєю дружиною Шері Марі Холмс і має двох синів.
Бонні Хант
Акторка Бонні Хант почала свою кар’єру з роботи стендап-комікинею, а у 1984 році вперше з’явилася в епізоді серіалу "Американський театр". Свого успіху акторка досягла завдяки ролям у таких легендарних фільмах, як:
- Бетховен
- Бетховен 2
- Джуманджі
- Джеррі Магуайер
- Павутина брехні
- Зелена миля
- Оптом дешевше
- Оптом дешевше 2
У 2006 році Бонні Хант, якій сьогодні вже 62 роки, розлучилася зі своїм чоловіком Джоном Мерфі, з яким була у шлюбі з 1988 року.
Бібі Нойвірт
Американська акторка зіграла роль тітки головних героїв на ім’я Нора Шеперд у фільмі "Джуманджі". Після завершення зйомок акторка інколи знімалася у кіно, але останнім часом віддає перевагу різних телевізійним шоу і бродвейським спектаклям.
Сьогодні 64-річна Бібі Нойвірт одружена з Крісом Калкінсом, з яким вступила у шлюб у 2009 році.
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