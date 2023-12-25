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"Хроніки Нарнії" через 18 років — якими стали його актори

25 грудня 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Якими стали герої фільму Хроніки Нарнії — фото через 18 років
Кадр з фільму "Хроніки Нарнії". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Фільм "Хроніки Нарнії" за романом  Клайва Льюїса — це одна з найпопулярніших картин жанру фентезі, яка вперше вийшла на екрани ще у 2005 році. Актори, які зіграли у цій франшизі, одразу ж стали популярними і отримали значний успіх.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як змінилися зірки "Хронік Нарнії" за 18 років.

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Джорджі Хенлі

Англійська акторка Джорджі Хенлі зараз продовжує пов’язувати своє життя з індустрією кіно, попри те, що інші її ролі не були такими ж успішними, як роль Люсі Певенсі у франшизі "Хроніки Нарнії". Нині 28-річна зірка активно веде свою сторінку в соцмережах і захоплюється поезією так, що навіть випустила свою збірку віршів.

Джорджи Хенли
Джорджі Хенлі у фільмі "Хроніки Нарнії" і сьогодні. Фото: Pinterest

Скандар Кейнс 

Англійський актор отримав шалений успіх після того, як зіграв роль Едмунда Певенсі. Втім, після завершення зйомок актор не захотів більше ніде грати. Тому після того, як Скандар закінчив університет, він подався у політику. Зараз 32-річний чоловік є радником у парламенті Великої Британії.

Скандар Кейнс
Скандар Кейнс у ролі Едмунда Певенсі і зараз. Фото: Pinterest

Вільям Моуслі

Зараз 36-річний актор продовжує зніматися у кіно і поповнювати власну фільмографію новими ролями. Але франшиза поки що залишається найуспішнішою роботою Вільяма. Зараз англійський актор тримає себе у формі та постійно радує своїх фанатів новими світлинами в соцмережі Instagram.

Уильям Моусли
Вільям Моуслі у фільмі "Хроніки Нарнії" і сьогодні. Фото: Pinterest

Анна Попплуелл

У фільмі "Хроніки Нарнії" акторка зіграла роль Сьюзен Певенсі, а після завершення зйомок вона побудували успішну кар’єру. Втім, востаннє акторка зіграла в американському серіалі "Царство" ще у 2016 році. Натомість Анна вперше з’явилася на сцені у квір-адаптації "Гедди Габлер" Генріка Ібсена. Зараз вона має чоловіка і доньку.

Анна Попплуелл
Анна Попплуелл у "Хроніках Нарнії" і сьогодні. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, якими стали головні актори фільму "Леон" за 29 років. 

Раніше ми розповідали про те, як змінилися актори "Назад у майбутнє" за 38 років. 

Також ми повідомляли про те, як за 46 років змінилися зірки фільму "Зоряні війни".

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